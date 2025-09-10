Encuentran a un gato abandonado y «muy asustado» dentro de un transportín en la entrada de un garaje de Marín

Unos activistas de animales han subido un 'reel' a Facebook para solicitar «ayuda urgente», tras localizar en la entrada de un garaje de Marín a un gato abandonado dentro de un transportín.

Al parecer, el pequeño felino que fue hallado este miércoles, llevaría desde la pasada noche encerrado en esa pequeña cabina, de ahí que sus rescatadores hayan solicitado ayuda por esta red social para encontrar un hogar de acogida.

«¿Alguien puede ayudarnos? El pobre está muy asustado/a», reza la publicación, que muestra una grabación en la zona donde el gato habría sido abandonado, con la voz del autor del vídeo, quien refiere la ubicación del lugar: «Esto es aquí, en la calle Alcalde José del Río, doblando la esquina; y esto es la entrada a unos garajes, y aquí lo han dejado», se lamenta.