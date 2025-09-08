Los perros de A Madroa volverán a salir de paseo este próximo miércoles
Los participantes deberán contar con el curso de voluntariado, cuya nueva edición se impartirá el próximo 24 de septiembre
R. V.
A partir de este próximo miércoles, 10 de septiembre, vuelven los paseos de los peludos y peludas del refugio de A Madroa. Así lo ha anunciado en las últimas horas este organismo, que retoma esta actividad con los perros que acogen en sus instalaciones, de la mano de voluntarios, cada miércoles y sábado, hasta final de este 2025.
Estos paseos se realizan para promover las adopciones y mejorar la calidad de vida de los perros, que se benefician de esta actividad, al reducir su estrés, socializar y ejercitarse.
Para poder participar en esta actividad, es imprescindible tener el curso de voluntariado. En este sentido, pronto se impartirá una nueva edición de esta formación, concretamente el próximo 24 de septiembre, en Vigo Nature, a las 16.30 horas.
Para inscribirse en este curso de voluntariado solo es necesario llamar al teléfono gratuito de información del Concello de Vigo, el 010.
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
- Una ciudad de recuerdos
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo