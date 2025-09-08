Los perros de A Madroa volverán a salir de paseo este próximo miércoles

A partir de este próximo miércoles, 10 de septiembre, vuelven los paseos de los peludos y peludas del refugio de A Madroa. Así lo ha anunciado en las últimas horas este organismo, que retoma esta actividad con los perros que acogen en sus instalaciones, de la mano de voluntarios, cada miércoles y sábado, hasta final de este 2025.

Estos paseos se realizan para promover las adopciones y mejorar la calidad de vida de los perros, que se benefician de esta actividad, al reducir su estrés, socializar y ejercitarse.

Un paseo de esperanza para los perros de la protectora de Vigo / Marta G. Brea

Para poder participar en esta actividad, es imprescindible tener el curso de voluntariado. En este sentido, pronto se impartirá una nueva edición de esta formación, concretamente el próximo 24 de septiembre, en Vigo Nature, a las 16.30 horas.

Para inscribirse en este curso de voluntariado solo es necesario llamar al teléfono gratuito de información del Concello de Vigo, el 010.