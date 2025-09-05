El Imserso reservará el 2% de sus viajes peninsulares e insulares a usuarios con mascota

El Imserso, integrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desvelará la próxima semana la fecha de comercialización del nuevo programa de viajes de la temporada 2025/2026, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

Con respecto a esta última inciativa, los usuarios podrán viajar con animales de compañía a los destinos de costa peninsular -lote 1- y de costa insular -lote 2. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje con mascota, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.

Requisitos

En este caso, el licitador debe reservar un 2% de la totalidad de las plazas en esos lotes 1 y 2 para viajeros que vayan con su animal doméstico, pequeños viajeros que no deberán superar los 10 kilogramos de peso, incluido el trasportín. No habrá disponibilidad para estos perfiles de humano y mascota en el lote 3 que incluye escapadas y procedencia europea.

Transcurridos dos meses desde el inicio efectivo de los viajes, la empresa adjudicataria comprobará las reservas efectuadas por los usuarios con animal de compañía. Si las mismas no cubren el porcentaje del 2% de la totalidad de las plazas de cada lote, lo pondrá en conocimiento del Imserso que valorará esta circunstancia y, en su caso, determinará la posibilidad de que las plazas no reservadas a usuarios con mascotas puedan ser ofrecidas y vendidas al resto de usuarios del programa.

"Queremos una venta más escalonada" para evitar aglomeraciones, piden las agencias. / GUILLEM BOSCH

Sobre el concurso que está por arrancar, Ávoris Corporación Empresarial gestiona los lotes 1 y 3, mientras que Mundiplan hará lo propio con el lote 2 de costa insular.

Otra de las grandes novedades para la nueva temporada serán las 7.447 plazas tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que «se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social».

100 euros más en TA

En busca del objetivo económico de mejorar la estacionalidad del sector turístico, el nuevo programa incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas, distribuyendo el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña. Asimismo, se indica que los viajes en periodo de temporada alta tendrán un coste de 100 euros más que el mismo viaje en periodo de temporada baja (octubre, mayo y junio en la Península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias).

Por otro lado, los hoteles ofrecidos en el programa deben tener un mínimo de tres estrellas y estarán obligados a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre para atender a las demandas de los usuarios y de las usuarias. La nueva licitación supone, además, un incremento de la partida que recibirán las empresas adjudicatarias con el fin de contribuir a la sostenibilidad del sector y a la mejora de la calidad de los servicios que ofrecen.

En este sentido, también se prevé reforzar las sanciones a las empresas adjudicatarias que proveerán los servicios en los casos en los que no se cumplan los estándares de calidad establecidos por el Imserso. Finalmente, las empresas adjudicatarias deberán editar, maquetar, imprimir y distribuir trípticos informativos entre los usuarios en materias relacionadas con el envejecimiento activo y saludable, tales como prevención del maltrato en personas mayores, violencia de género en mujeres mayores, sexualidad en personas mayores, conclusiones del congreso estatal de personas mayores.