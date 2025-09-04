Os Palleiros lanza un aullido de auxilio por su supervivencia: «Es una situación muy difícil que nos supera»

Hace unos días, FARO se hacía eco de las dificultades económicas por las que atraviesa Proyecto Gato, la protectora que acoge a más de 300 felinos, abandonados o procedentes de colonias, en su refugio de Gondomar.

En ese sentido, sus responsables lanzaban una campaña para captar madrinas y padrinos para sus residentes de cuatro patas, que se comprometiesen a realizar una aportación mensual de, al menos, 4 euros al mes para cubrir las necesidades alimentarias, sanitarias y habitacionales de estos mininos.

Y es que, como aclaraba el artículo, la supervivencia de las protectoras de animales es casi una cruzada para responsables y voluntarios que cada día ceden, desinteresadamente, su esfuerzo, su amor y, en muchos casos, su dinero para darles a sus inquilinos unas condiciones óptimas de vida. De ahí que no nos sorprenda las llamadas de auxilio constantes de estas organizaciones para seguir manteniendo su altruista labor. En las últimas horas, ha sido la protectora de Pontevedra Os Palleiros, la que ha lanzado un aullido de auxilio por su delicada situación económica.

Además de mencionar, punto por punto, el difícil panorama que les acucia en un mail enviado a sus socios, la protectora de Pontevedra ha replicado este mensaje en sus redes sociales.

«Nuestra prote siempre ha intentado salir adelante con esfuerzo, trabajo en equipo y la ayuda de personas maravillosas como vosotros. Pero ahora mismo atravesamos una situación muy difícil que nos supera», explican desde el refugio del Lérez.

Entre los problemas destacan las deudas que les ahogan: «Debemos dinero a los veterinarios que han seguido atendiendo a nuestros peludos a pesar de todo, porque la salud de ellos siempre es lo primero. Hubo muchas entradas de perritos pochiños, malos del corazón, con problemas traumatológicos, etc.», detallan.

Otra de los vértices de esta situación es un problema con el banco que les gestiona la cuenta de las cuotas de socios, que la entidad «ha dejado inhabilitada, lo que significa que no podemos cobrar las cuotas que tanto nos ayudan cada mes».

Iniciativas

El llamamiento de Os Palleiros es para todo aquel que quiera ayudar en los eventos que, próximamente, vayan a poner en marcha para recaudar fondos, y de los que «muy pronto os iremos contando todo para que podáis acompañarnos».

No está de más recordar una de las apuestas que la protectora realizó antes del verano y que ahora, con la vuelta al cole y esa acuciante situación económica, podría tener más sentido que nunca. Y es que hace unos meses presentaron la nueva 'Ropa Palleira': sudaderas con capucha y camisetas a precios muy económicos, cuya recaudación va íntegramente a los perros que atienden.

La iniciativa más reciente es la lotería 'palleira' de Navidad, que en esta ocasión se ofrecerá en décimos, en vez de participaciones, como en otros años. Pues ya tienen su número de la suerte que se venderá «con un recargo de 2 euros, que irá de donativo para la prote», explican en sus redes, mostrando una foto de su apuesta para el sorteo del próximo 22 de diciembre: el 57005.

Os Palleiros ya tiene lotería de Navidad que vende por décimos con un recargo-donativo de 2 euros. / Os Palleiros

Os Palleiros también informa a los socios sobre esa incidencia bancaria, por «si aún no se te ha pasado la cuota de socio y quieres ingresárnosla o si alguien quiere echarnos una pata de forma directa, puede hacerlo aquí: Nº de cuenta: ES09 2080 5406 8230 4013 2779 (ABANCA) o ES52 0182 5150 8302 0173 2323 (BBVA) / Bizum: Código 08470».