Proyecto Gato busca madrinas y padrinos para sus mininos: por menos de 5 euros cubrirás su alimento y su salud

La supervivencia de las protectoras de animales es casi una cruzada para responsables y voluntarios que cada día ceden, desinteresadamente, su esfuerzo, su amor y, en muchos casos, su dinero para darles a sus residentes de cuatro patas unas condiciones óptimas de vida.

Uno de esos refugios que desempeña esa altruista labor es Proyecto Gato, la entidad que cuida a más de 300 gatos que fueron abandonados o procedentes de colonias felinas, así como a algunos perros.

«Mantenerlos con medicación, comida, un techo seguro y un lugar donde estar lejos del horror del abandono, la calle y las desgracias no debería ser una lucha solitaria», explica esta protectora en una nueva campaña que acaba de lanzar para lograr que «cada animal tenga, al menos, una madrina o un padrino».

De ahí que busquen personas que aporten una cantidad mensual que cubra esas necesidades para sus inquilinos. Los candidatos solo tendrán que aportar 4 euros al mes (como mínimo) y recibirán fotos e información sobre su ahijado/a siempre que quiera.

Para completar el proceso de apadrinamiento, Proyecto Gato cuenta en su web con un formulario (en este enlace), que deberán cubrir y en el que incluso podrán escoger al minino elegido: Tara, Silver, Morrix, Wally, Silva, Luisita... Todos aparecen en este otro link para que los potenciales padrinos puedan conocerlos antes de decidir.

Litos

Cada día, el refugio difundirá por redes sociales la historia de unos de sus gatos y en este comienzo de campaña se centran en Litos, «un renacuajo juguetón que llegó con apenas 3 mesitos al refugio, se había metido en el motor de un coche en Castrelos y al rescatarlo pedimos acogida u adopcion pero los veranos son complicados con tantas y tantas camadas por todos lados», explica Proyecto Gato en su publicación.

«Es uno de los más mimados del refugio por nuestros voluntarios, es super mimoso y siempre está buscando el contacto de los humanos y del resto de felinos. Es una estupenda opción como hermanito nuevo a los que ya tenéis gatos, ¿de verdad que os podéis negar a esa carita?, concluyen