Un pueblo de Castellón se convierte en un santuario para los gatos

Según la plataforma Statista, en España, en el 2022, había 5.859.000 gatos registrados como animales de compañía. En ese momento, en el país vivían 47,78 millones de personas, por lo que salían a una media de 8,15 humanos por cada gato. Aunque para ser precisos hay que tener en cuenta que la estadística no contabiliza los gatos callejeros. Sería difícil.

Más sencillo es hacer ese cálculo aproximado cuando la población a estimar es más pequeña. Ninguna gran plataforma dedicada a estos fines lo ha estudiado, pero hay un pueblo de la provincia de Castellón donde la población de gatos es significativamente alta comparada con la de sus vecinos humanos. En Puebla de Arenoso, según datos oficiales, eran 149 vecinos, y un recuento reciente señala que conviven con 75 gatos. Dos humanos por felino.

Problemas y necesidades

Uno podría pensar que vivir en este entorno rural es un ideal para vecinos humanos y animales, pero como los problemas de convivencia o sanitarios que se pueden generar son los mismos o muy similares en un pueblo que en una ciudad -como en tantas otras cosas, aunque parezca que los pueblos se conformen con menos no es así, la mayor parte de las veces no les queda más remedio-, es por lo que el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha su Plan de Control de Colonias Felinas Integral y Ético, aprobado definitivamente el pasado 4 de septiembre.

El propósito es alcanzar un porcentaje de esterilización entre el 70%. / Mediterráneo

Del total de los 75 gatos que se han censado de manera minuciosa en el estudio realizado por la veterinaria que ha desarrollado dicho plan, Aida Sandalinas García, solo tres están esterilizados, todas hembras. Eso supone un 1% del total, por lo que el municipio está expuesto a un «aumento descontrolado» de esta especie. El propósito es alcanzar un porcentaje de esterilización entre el 70% (lo que se consideraría un censo estable) y por encima del 90%, que permitiría un descenso de la población.

Puebla de Arenoso y sus tres pedanías tienen unas siete u ocho colonias felinas localizadas, aunque según el estudio, solo dos o tres estarían en un lugar adecuado, donde «no suponen apenas molestias vecinales». El resto están en lugares peligrosos para la vida de los gatos o que, al no estar controladas, provocan problemas de salubridad y sanitarios. Al final, también en un pueblo, se trata de alcanzar el equilibrio para el bienestar de humanos y gatos.