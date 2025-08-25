Objetivo conseguido: Toxo ya tiene nueva familia y es de Moaña

Ana y Miguel residen en una casa en Moaña con Lala y Tana, dos perritas podencas, y con Pinky, un gatito sordo. Pero desde este sábado su familia se ha incrementado con la llegada de Toxo, el perro que hasta hace unos días vivía con un vecino de Vigo, ya mayor, y cuyo estado de salud no le permitía cuidar de su peludo.

Proyecto Gato lanzaba un llamamiento para encontrarle un nuevo hogar a este perro de 9 años ya esterilizado, vacunado, desparasitado «y con todo al dia», al que el refugio felino calificaba como 'EL AMOR', por su cariñoso carácter: «Es buenísimo, se lleva bien con perros y gatos, y se nos parte el corazón si no encontramos una familia que lo cuide y que le dé el amor que necesita».

FARO replicó en su versión digital este SOS, mostrando una foto de Toxo algo desmelenado, de ahí que Marité, una de las colaboradoras de esta protectora con sede en Gondomar, se pusiera en contacto con Eli, que regenta la peluquería de mascotas Calma Vigo, para acicalar al protagonista de nuestra historia antes de que conociese a su nueva familia.

El antes y el después -de pasar por 'chapa y pintura'- de Toxo. / Cedidas

«Llegó allí como si llevara toda la vida deseando encontrar ese hogar, sus hermanitas lo acogieron como a uno más, es una casa maravillosa y una familia excepcional que entiende perfectamente el sufrimiento de los perritos cuando dejan atrás su vida con el corazón destrozado, llenos de miedo», explicaba Proyecto Gato en sus redes al anunciar la buena nueva.

«No queremos olvidarnos de su anterior dueño que le dió muchísimo amor y al que está noche, como presintiendo que sería la última vez en sus vidas, se subió a su cama y durmieron abrazados toda la noche», concluye el mensaje de la protectora felina.

Toxo, en el coche de camino a Moaña, y su encuentro con sus nuevas dos 'hermanas'. / Cedidas

Parece que en estos apenas dos días de estancia en su nuevo hogar, Toxo ya se ha hecho tanto con sus nuevos dueños, con sus dos 'hermanas', y con su 'primo' el gato Pinky, como con la casa, que cuenta con un terreno para que las mascotas de esta familia puedan jugar y correr a sus anchas.