Esta es la mejor forma de llamar a tu gato según un estudio: Olvídate del 'pspspsps'

Quienes viven con un gato saben de sobra que estos animales no se caracterizan por obedecer las instrucciones de sus dueños. Aunque domesticados, los felinos no siempre responden a nuestros gestos, pero un estudio señala la fórmula ideal para llamar a tu gato y que te haga caso.

La personalidad de estos animales varía de uno a otro y su relación con los humanos todavía está llena de incógnitas. Aunque pueda haber alguno que acuda cuando utilizamos el clásico 'pspspsps', un grupo de investigadores franceses propone otra fórmula para llamar su atención.

Cómo llamar a tu gato para que te haga caso

El Laboratorio de Etología Comparada y Cognición de la Universidad de Nanterre, en París, ha publicado en la plataforma científica MDPI el estudio Multimodal Communication in the Human–Cat Relationship (Comunicación multimodal en la relación humano-gato). En este proyecto, los investigadores comprobaron tres formas distintas de interactuar con los gatos: visual, vocal y bimodal (ambas a la vez).

Como señalan en el texto publicado por MDPI: «La modalidad de comunicación tenía un efecto significativo en la latencia en el tiempo que tardaban los gatos en acercarse a un humano». Según el estudio los felinos interactúan «significativamente más rápido» cuando nos comunicamos de forma visual o bimodal.

«Se debe alentar a las personas a utilizar señales comunicativas visuales apropiadas al interactuar con gatos, especialmente con individuos desconocidos», señalan los investigadores. Esto desbancaría al típico siseo como mejor método para llamar la atención del animal.

Sin embargo, el estudio matiza que esto se aplica mejor en gatos desconocidos, mientras que hablarles o hacer ruido puede resultar efectivo si el felino conoce a quien lo llama.

Otros resultados que arroja el estudio también muestran que los gatos, a la hora de interactuar con humanos, dependen de las señales visuales para evaluar la intención de la persona que se quiere comunicar con ellos. Por otra parte, cuando son ellos los que quieren llamar nuestra atención, «han desarrollado específicamente modos de comunicación vocal para interactuar con los humanos»; esto último gana relevancia si pensamos en que casi nunca maúllan para comunicarse con otros gatos.