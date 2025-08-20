A Coruña lucha por permitir perros en la playa: ya suman 4.000 firmas para cambiar la ordenanza

Los usuarios de las playas de A Coruña han presentado alegaciones a la nueva ordenanza del Concello que regula las áreas caninas en los arenales de la ciudad. Además de las alegaciones, existe una iniciativa ciudadana en Change.org que ya cuenta con cerca de 4.000 firmas en la que se pide que estas mascotas puedan acceder a las playas urbanas en horario nocturno.

Esta propuesta también se traslada a las redes sociales, sobre todo en la campaña que realiza el perfil @losperrosdecorunaqueremosplaya. Como informa La Opinión de A Coruña, esta ordenanza recoge que el paseo o permanencia de «perros u otros animales domésticos» entre el 1 de junio y el 30 de septiembre está prohibida, salvo en la playa de Bens, declarada canina.

Las multas por incumplir esta norma pueden alcanzar los 750 euros. La medida no se aplicará a perros de salvamento, auxilio o asistencia.

Una iniciativa para una ciudad pet-friendly

La impulsora de esta iniciativa en la plataforma de peticiones es Marta de Gracia, que se define como: «Una ciudadana de A Coruña que adopté el otoño pasado un perro, y me he encontrado con una realidad que no esperaba y realmente injusta para mi perro y todos los de su especie».

La coruñesa considera que «no es justo tener que desplazarse fuera para que mi compañero de cuatro patas pueda refrescarse en verano» y punta que no todo el mundo dispone de un transporte privado para salir de la ciudad.

La petición propone un horario de acceso para los canes fuera de los momentos de mayor concurrencia de las playas, como a partir de las 21.00 o hasta las 10.00 horas. De Gracia afirma que «hay espacio suficiente para ello, siempre actuando de forma cívica y responsable».

La activista recuerda que A Coruña es una ciudad con casi 32.000 perros y que «la ordenanza actual necesita adaptarse a los tiempos». Asimismo, considera que una mejor integración de las mascotas en los espacios públicos «fortalece la comunidad y fomenta la convivencia armoniosa».

El argumento de quienes apoyan la iniciativa se apoya en los ejemplos de otros municipios de la provincia como Sada, que permite el acceso nocturno a todas sus playas. La web de turismo de A Coruña incluye un apartado de planes con mascotas, pero advierte sobre la prohibición del acceso de perros a los arenales.