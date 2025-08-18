La generosa última voluntad de Eli antes de morir: que el gasto en flores para su sepelio se destine a los perros de Os Palleiros

Gloria Cubas, la presidenta de Os Palleiros, no encuentra palabras para expresar lo que siente después de que la protectora que dirige haya sido la destinataria de uno de los gestos más emotivos que han experimentado en el seno de este colectivo. «Nos llegó una carta hace unos días en la que se nos informaba de la muerte de Elisabeth Ballesteros Piñar y de su última voluntad: pedirle a sus allegados que el dinero que se fueran gastar en flores por su fallecimiento, se donase a nuestro refugio», explica Gloria, quién desconoce más datos -por deseo expreso de la protagonista- y de dónde era «esta mujer de gran corazón que ya no está con nosotros, pero cuyo amor sigue brillando».

Así se expresaba Os Palleiros en sus redes sociales para agradecer la generosa acción de esta joven que ilustraron con su foto, incluida en la misiva.

En la instantánea aparece Elisabeth junto a su mejor amiga peluda: «Ella amaba profundamente a su perrita Lola (a quien veis en la foto), y hoy, a través de este acto tan noble, su cariño se multiplica en cada peludo que recibirá ayuda», relata esa publicación de la protectora pontevedresa.

Resalta que «su última voluntad fue ayudar a los perritos necesitados, y gracias a la generosidad de sus compañeras, en lugar de comprar flores, ese deseo se ha convertido en un regalo lleno de vida para nuestra prote, un donativo económico que siempre recordaremos.

El dinero ya tiene destino

Gloria ha trasladado a FARO que esos algo más de 200 euros que se han recaudado y que han sido donados por el entorno de Eli se destinarán a gastos veterinarios, «concretamente para sufragar parte de la operación de un perrito que necesita ser intervenido». La presidenta de Os Palleiros tiene una hija de una edad similar a la de la joven beneficiaria, «y se me encoge el corazón más si cabe, por eso solo puedo dar las gracias por respetar sus deseos, y ojalá esa donación la hubiera podido hacer ella misma, en persona».

El 'post' del refugio está teniendo miles de reacciones, entre ellas la de algún familiar de la joven fallecida: «Nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este gesto solidario con esos animales necesitados por los que ella sentía especial debilidad. Desde arriba os abraza».