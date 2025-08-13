El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?

Toxo busca un nuevo hogar en Vigo. Este perrito tiene dueño, pero ya no puede hacerse cargo de él. Según informa el colectivo Proyecto Gato, su mejor amigo humano va a ser ingresado «por una enfermedad muy dura» y, a partir de ahora, no lo podrá cuidar.

Este peludo, que fue traslado a la clínica Tartaruga en Vigo, tiene 9 años, está esterilizado, vacunado, desparasitado «y tiene todo al dia», informa la protectora viguesa: «Es buenísimo, se lleva bien con perros y gatos, y se nos parte el corazón si no encontramos una familia que lo cuide y que le dé el amor que necesita por qué el es 'EL AMOR'».

Proyecto Gato lanza este mensaje en busca de «una adopción responsable» para Toxo, y deja esta contacto telefónico para los candidatos que puedan y quieran hacerse cargo de él: 670 59. 46 58