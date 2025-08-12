Los científicos alertan: las ballenas azules en Galicia guardan silencio, ¿es la ola de calor la culpable?

Un estudio reciente ha detectado que las ballenas azules están dejando de cantar. Estos mamíferos marinos que visitan las costas de Galicia durante los meses de verano están cambiando su comportamiento y el calor podría ser el culpable.

Los investigadores de instituciones como el Monterey Bay Aquarium Research Institute y el Cascadia Research Collective, entre otros, creen que las condiciones del océano hacen que las presas de estos grandes animales sean cada vez más escasas y provocando que estas dejen de cantar.

Los científicos determinaron la frecuencia de los cantos de ballenas entre diferentes especies localizadas en la costa de California desde julio de 2015 hasta junio de 2021. Entre las especies investigadas encontramos muchas que visitan nuestras costas como las ballenas azules o las jorobadas.

Más caza, menos canto

El estudio, publicado este año en la revista científica Plos One, apunta a que los niveles de canto de las distintas especies de ballenas están relacionados con su capacidad para encontrar y consumir presas.

Los biólogos comenzaron la investigación en 2015, después de que una ola de calor marina conocida como 'La Mancha' provocase la desaparición de un gran porcentaje de krill -criaturas diminutas similares a camarones y que constituyen el principal alimento de ballenas jorobadas, azules y de aleta-.

La ola de calor no solo afectó a las ballenas, también alteró los patrones de circulación oceánica. Esto se tradujo en una menor cantidad de aguas frías y ricas en nutrientes que sustentan a estos pequeños crustáceos. La escasez de alimentos también afectó a peces, focas y pingüinos.

Las ballenas jorobadas, capaces de alimentarse de peces además de krill, tuvieron una evolución positiva en la detección de cantos a lo largo del estudio. Sin embargo, las ballenas azules y de aleta, mamíferos de mayor tamaño y especializadas en la búsqueda de krill, no mostraron tendencias positivas. Ante la escasez, se vieron obligadas a pasar más tiempo cazando y menos cantando.

Un patrón que puede continuar si sube la temperatura

La comunidad científica expresa su preocupación ante la subida de las temperaturas oceánicas, lo que podría provocar la continuidad de este patrón. Según la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en los años 2018 y 2019 también se produjeron olas de calor durante el verano, época en la que las ballenas engordan con krill para prepararse para el resto del año.

Los investigadores apuntan que un mayor tiempo dedicado a la caza puede terminar repercutiendo en los hábitos reproductivos de estos animales, lo que, en última instancia, puede acabar por reducir su población.