Los veterinarios advierten sobre los perros y el agua de mar: «Lo más probable es que tenga algún vómito y diarrea»
Los expertos recomiendan distintos métodos para prevenir problemas en verano con tus mascotas
Con la llegada de agosto y las vacaciones, muchas personas optan por llevarse a sus perros de viaje o a la playa para que disfruten con ellos del buen tiempo. Sin embargo, los veterinarios advierten sobre los peligros a los que se exponen estos animales en el periodo estival, como ingerir agua salada o quemarse al pisar la calle.
Aunque puede parecernos que sacar a nuestro perro es siempre más o menos lo mismo, el verano tiene sus particularidades y debemos adaptarnos a ellas para evitar problemas de salud en nuestras mascotas. Elementos como plantas estacionales o el clima pueden jugarle una mala pasada a los canes.
La veterinaria y divulgadora, María Vetican, comparte en su cuenta de TikTok cinco consejos con los que cuidar a nuestros perros durante las salidas a la playa este verano.
Cinco precauciones con los perros en verano
El primer consejo de la experta tiene que ver con el agua salada. La deshidratación es uno de los principales riesgos para los canes durante una visita a la playa, además, el agua del mar puede provocarle problemas digestivos a tu perro. «Llévale mucha agua fresca, el calor y beber agua de mar puede deshidratarle muy rápidamente», recomienda Vetican.
Además, la veterinaria apunta que «si ha bebido agua salada, lo más probable es que tenga algún vómito y diarrea líquida». Otro de los elementos que debes vigilar es el sol. «Intenta que siempre tenga un sitio a la sombra donde resguardarse para evitar golpes de calor, ya sea de forma natural o llevándote una sombrilla», indica Vetican.
Los golpes de calor pueden afectar en particular a los perros de pelaje oscuro y a las razas de hocico corto, pero este no es el único peligro del sol. Como apunta la divulgadora en el tercer punto del vídeo, tanto la arena caliente como la radiación solar son una amenaza para la piel y las patas de los perros, por lo que es importante «proteger su cuerpo con protectores de almohadillas para que no se queme con la arena y con protector solar en las zonas de piel más expuestas al sol».
El cuarto consejo de Vetican es tajante: «No asumas que todos los perros saben nadar bien». La divulgadora señala que debemos estar atentos siempre que el animal esté en el agua o valernos de elementos como los chalecos salvavidas caninos si vemos que a nuestro perro le cuesta mantenerse a flote.
Por último, la experta advierte sobre la importancia de lavar a nuestro perro después de la playa para eliminar la sal y la arena. «Si lo dejas así podrías provocarle una dermatitis», afirma.
- Davila 09/08/2025