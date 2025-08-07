Lugo tendrá el primer cementerio público de mascotas de Galicia: contará con espacio para cenizas

El ayuntamiento de Lugo ha aprobado la apertura del primer cementerio público de mascotas en Galicia. El espacio, situado junto a la necrópolis de San Froilán, tendrá una extensión de 800 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 141.570 euros.

Las obras para este espacio se encuentran en su fase final. La concejala de Participación Cidadá, Cristina López, señala que se trata de «un nuevo espacio cerrado perimetralmente y con una zona interior ajardinada, que contará con bancos y elementos que permitirán crear un espacio íntimo para el recuerdo de los animales fallecidos».

Distintos espacios regulados por el concello

Este camposanto tendrá distintos espacios para velar los restos de los animales incinerados así como chapas o cadenas de la mascota fallecida. Desde el consistorio subrayan que en el diseño del espacio se han utilizado materiales naturales que se integran en el entorno.

El cementerio podrá albergar las cenizas de 320 mascotas en columbarios individuales, así como un espacio común para depositarlas. Este panteón estará resguardado por 19 árboles que proporcionarán sombra al paseo de hormigón decorado con huellas de animales.

El teniente de alcalde, Rubén Roxo, explicó que las unidades de enterramiento serán otorgadas en régimen de concesión administrativa por un período de cinco años, con la posibilidad de prorrogarla otros cinco. El recinto seguirá el mismo horario de apertura que el vecino Cementerio Municipal de San Froilán.

Esta iniciativa recala en una ciudad que tiene el doble de mascotas que de niños. Según los datos del Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac), Lugo cuenta con casi 25.000 mascotas frente a los 12.894 niños menores de 15 años que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).