Por qué decir adiós en la puerta significa más para tu perro de lo que crees

La puerta de casa es la frontera entre la seguridad del hogar y la incertidumbre del exterior, un límite que nuestras mascotas pueden interpretar de distintas formas. Para evitarles la ansiedad por separación cuando salimos sin ellos, es importante saber por qué decir adiós a nuestro perro puede tener más importancia de la que crees.

La percepción que tienen los canes de la puerta puede variar según patrones y señales sutiles que aprenden por asociación. Pueden relacionar acciones como coger la correa con la idea positiva de dar un paseo, o asumir una connotación negativa como puede ser quedarse solo durante horas al ver que nos preparamos para ir al trabajo.

Nuestras mascotas pueden desarrollar miedos o expectativas positivas a partir de ver la puerta de casa, sobre todo cuando se quedan solos. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre el tema?

¿Cómo perciben el tiempo los perros?

La doctora en Ciencia Cognitiva por la Universidad de California, Alexandra Horowitz, afirma que estos animales pueden detectar el paso del tiempo gracias al olor. Según su teoría, a través del olfato pueden discriminar los olores más recientes porque tienen mayor concentración que los antiguos.

De esta forma, nuestra mascota podrían asociar nuestra llegada con los olores persistentes de la casa. Sin embargo, los perros viven en el 'ahora', por lo que podrían tomarse que salgamos por la puerta casi como si hubiésemos dejado de existir, lo que los puede sumir en una ansiedad absoluta.

Un estudio apunta a que acariciar a nuestra mascota ayuda a aliviar su estrés. / Envato

Distintas investigaciones han demostrado que los perros se benefician del contacto con los humanos y que las caricias pueden ayudarles a reducir su nivel de estrés. Cuando se separan de sus dueños, estos animales tienden a mostrar cierto nivel de incomodidad y muchos dueños se preguntan si hay algo que puedan hacer para reducirla.

Las caricias ayudan a reducir el estrés

Un estudio publicado en 2018 por el Journal of Veterinary Behavior analizó las reacciones de distintos perros durante una breve separación de sus dueños. Durante la investigación pudieron comprobar que las caricias del dueño antes de marcharse parecían determinar el comportamiento del perro cuando se quedaba solo.

Cuando recibían caricias antes de separarse, las mascotas mostraban comportamientos más relajados durante más tiempo. Los estudios que apuntan en esta dirección suponen un cambio de paradigma.

Hasta hace poco, a los dueños de perros con angustia por separación se les recomendaba no prestarles atención o marcharse sin previo aviso. Se buscaba modificar el comportamiento del animal haciendo que no supiesen qué esperar, pero esto los podía mantener en un estado de alerta durante toda la espera. Sin embargo, este método ha sido criticado en los últimos tiempos.

Crea un ritual y sé constante

Los investigadores apuntan a que ignorar a tu perro antes de salir puede aumentar su nivel de ansiedad, por lo que crear un ritual antes de salir puede resultar beneficioso. Repetir cada día frases como 'Vuelvo pronto' o 'Cuida la casa' mientras acaricias a tu compañero puede aliviar su angustia.

Generar previsibilidad es importante, pero es solo una parte de un comportamiento que todavía no entendemos del todo. Mantenerse al tanto de los últimos avances en este campo puede redundar en una mejor calidad de vida para tu perro.