Rocky necesita salir del canil de O Morrazo: «Es cariñoso y muy sociable; es incomprensible que aún no lo hayan adoptado»

En mayo de 2024, el Seprona decomisaba en un solo día a cinco perros en Bueu por su estado de abandono. Uno de ellos fue Rocky, un cruce de pastor alemán que fue hallado en A Portela, encerrado en un gallinero desde hacía años y atado con una cadena muy corta, en unas condiciones físicas deplorables. Cuatro de los cinco animales encontraron una familia, a excepción de este peludo que más de un año después de ese suceso, sigue esperando que ahora le rescaten de la soledad de un lugar que cuenta con muy poca ayuda para cuidar como se merecen a sus residentes caninos.

De ahí que la protectora de O Morrazo lleve desde su rescate lanzando vídeos y campañas en redes sociales en busca de una adopción, después de 8 años de tortura, y uno habitando en el canil de Broullón: «Es muy sociable y cariñoso, pero ya no puede estar más tiempo en el refugio; sufre de ansiedad», relata a FARO Sandra Rueda, una de las voluntarias que ha lanzado el enésimo grito de ayuda para que Rocky tenga por fin ese hogar en el que poder ser feliz.

Rocky en uno de los posados fotográficos realizado por la Protectora do Morrazo. / Protectora de Animais do Morrazo.

Esta vecina de Cangas ya pidió ayuda al decano de la prensa nacional hace unos días por Taret, un perro que vivía con su dueño y que no se podía hacer cargo de él. Además, por cuestiones de salud, el hombre no podía salir de casa y el animal vivía encerrado. Finalmente, según ha anunciado Sandra a FARO, «el can ya lleva quince días viviendo con una nueva familia y parece que su integración está funcionando».

El llamamiento de auxilio en este caso es para Rocky, que a pesar de ser un perro «tranquilo, muy amoroso, juguetón, y tener buena relación con otros canes y también con humanos, tanto adultos como niños», todavía no ha encontrado un hogar.

Esta amante de los animales y voluntaria en la medida de sus posibilidades advierte de que la situación de este peludo es algo delicada, al estar tanto tiempo metido en el refugio: «No hay gente que lo saque a pasear y se pasa mucho tiempo en su canil, de ahí que sufra ansiedad, por eso necesita encontrar un hogar con una familia que corresponda a sus mimos y besos, y en el que pueda ser feliz», explica esta vecina de Cangas.

«Casi incomprensible»

«Es casi incomprensible lo de Rocky. Un perro noble, cariñoso, juguetón, guapo y de un tamaño estupendo. Y a pesar de todo ello sigue dentro de la protectora. Rocky fue uno de los perros decomisados por el Seprona. Vivía en una circunstancias pésimas y aunque llegó con inseguridad ha mejorado tanto hasta el punto que se ha convertido en un verdadero ángel al que tod@s adoramos», explicaba la protectora de Animais do Morrazo en uno de sus publicaciones en Facebook sobre este perro, solo unas semanas después de haber sido rescatado. Más de un año ha pasado y este peludo sigue sin hogar.

Rocky. / Protectora de Animais do Morrazo

Las personas interesadas en adoptar al animal o en recibir más información pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 687 55 63 32 y 622 70 42 51.