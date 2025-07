Una familia de gaviotas, las primeras inquilinas del Barrio do Cura en una fachada pendiente de derrumbe

Unas inesperadas 'okupas' se han instalado en una fachada pendiente de derrumbe de las obras del Barrio do Cura. Se trata de una pareja de gaviotas que ha anidado sobre un mamotreto de hormigón, donde máquinas y operarios trabajan para levantar la nueva urbanización en el corazón de la ciudad de Vigo.

Si bien, esta circunstancia no impide que las obras sigan su curso, de no existir el nido, ese muro ya no estaría ahí.

Pero la empresa encargada del proyecto respetará la evolución de esa anidación, que en el caso de las gaviotas se produce durante estos meses del año, cuando estas aves se reproducen. Informan desde el lugar que esta familia de patiamarillas (Larus michahellis), tras encubar sus huevos, ya han dado la bienvenida a sus crías.

Vista general de las obras de Barrio do Cura con su primera grúa, el pasado mes de mayo. / Marta G. Brea

Sobre un mes y medio para volar

Cuando nacen los polluelos, padre y madre se alternan en su alimentación, y les protegen de los otros adultos, ya que el robo de huevos o de pollos es frecuente. Por lo general éstos crecen rápidamente, pero generalmente no abandonan el nido hasta que pasan 5 o 6 semanas.

Así que esa fachada con los nuevos inquilinos sobresaldrá, desde Pí y Margall, al menos hasta agosto, cuando las primeras inquilinas del Barrio do Cura hagan la mudanza y emprendan por fin el vuelo.