Eva Álmez, directora de Os Biosbardos «No vamos a hacer nada especial porque para nosotros siempre es el Día del Abandono»

El Día Mundial contra el Abandono de Mascotas se celebra cada año el último sábado de junio, y en este 2025 coincide con el 28 del sexto mes. Esta práctica, con picos de estacionalidad (verano suele ser la época más prolífica), a punto estuvo de acabar con la ejemplar labor que desde hace años desempeña la protectora de Ponteareas Os Biosbardos.

Las deudas de este organismo sin ánimo de lucro sustentada con donaciones y con la generosidad de entre 50 y 70 voluntarios, finalmente logró sobrevivir a ese bache que sufrió en verano de 2024, pero a costa de cerrar la puerta a más animales desvalidos.

A día de hoy, y tras una leve recuperación de sus cuentas, vuelve a atender «casos urgentes», pero solo de su entorno geográfico más cercano.

Desde el mes de abril, una profesora y escritora viguesa de 38 años que lleva casi la mitad de su vida vinculada a Os Biosbardos dirige el colectivo. Eva Alcaide, más conocida como Eva Álmez, sustituyó a Silvia Romero, que estuvo al frente más de cinco años, realizando una labor encomiable.

La actual responsable tiene dos perros con sello de 'Os Biosbardos'. Son Silvana y Raider, este último con una pata amputada tras sufrir un atropello, pero que es «el rey del barrio», de Teis, donde reside esta familia. Con Eva realizamos, desde su perspectiva, una radiografía en este día especial que pretende concienciar a la sociedad frente al abandono, en muchos casos ligado a la crueldad y al maltrato físico que llega a desencadenar muertes.

Dos residentes de Os Biosbardos. / Os Biosbardos

-Que exista este día ya es una mala noticia...

Sí, porque es una salvajada lo que está pasando. La gente que no está metida en esto no se da cuenta de la cantidad de abandonos que hay. Además, en cualquier circunstancia, en cualquier caso, les da igual la situación, el contexto...

-De hecho, España es el país europeo con mayor número de abandonos de mascotas...

Sí, algo he leído y eso a pesar de la supuesta Ley de Bienestar Animal. Pues así seguimos. No parece que haya mejorado la cosa, al contrario: ha habido más abandonos desde la dichosa Ley.

-Que se celebre el último sábado de junio no es casualidad, teniendo en cuenta que en esta época suben los casos...

-En verano es cuando la gente se va de vacaciones y se da cuenta de que tiene una vida a cargo de ellos. Y, aunque ahora hay muchos más lugares de hostelería que admiten animales, todavía sigue siendo muy complicado viajar con ellos, entonces la gente en vez de optar por no viajar, o buscar una alternativa, pues abandonan al animal.

-Al margen del verano, ¿hay otros picos estacionales en los que proliferan estas prácticas?

En temporada de caza siempre aparecen despojos por el monte. Hemos tenido casos de animales que han aparecido con metralla en el cuerpo, que han sobrevivido milagrosamente, en fin, brutalidades varias. También en Navidades, imagínate: regalan un cachorrito y al año nos aparecen animales de un año, que es cuando, claro, el perrito deja de hacer gracia porque o ha crecido más de lo esperado o destroza la casa, que es lo que hacen los cachorros. No puedes esperar adoptar o comprar a un cachorrito porque es adorable, sin tener en cuenta todo lo que implica.

-¿Con qué casos casos extremos o más duros se han encontrado?

Pues el caso de este perrete que apareció con metralla, o perros atropellados que aparecen con lesiones, algunas de ellas ya soldadas que lo han atropellado a lo mejor hace meses, y tienen mal curado el hueso porque no se le ha dado atención. Perros con golpes, o a punto de morir... Es que es una salvajada. Hay veces que ya no sé de qué me sorprendo, porque he llegado a un punto, que dices, 'jolín, el ser humano siempre se puede llegar a ser más bruto', ¿sabes?.

-¿Hay alguna ubicación preferente para los abandonos?

-Lo más común es dejarlos en el monte o deshacerse de ellos en la carretera, pero sobre todo, tirarlos en contenedores. Alguna vez sí que gente con un poco más de corazón, entre muchas comillas, lo trae al refugio y al llegar, los voluntarios encontramos al animal atado allí fuera. Por lo menos se garantiza que va a recibir atención de alguna manera. Pero, sobre todo encontramos cachorros abandonados, tanto de perros como gatitos, si no siempre, prácticamente todos los días.Te puedo asegurar que no hay día en el que no recibamos un aviso.

-¿Hay algún tipo de raza más proclive a ser abandonada?

-Podencos, los perros de caza. De hecho, creo que el 40% de los animales que tenemos ahora mismo en el refugio son de esa raza.

Residentes en el refugio de Os Biosbardos, en Ponteareas. / Os Biosbardos

-¿Qué se puede hacer para cortar esta sangría?

Sancionar, como Dios manda. Responder ante las demandas. Muchas veces nos escriben o nos llama gente diciendo, 'mira, es que fulanito de tal, que es mi vecino, tiene un perro atado con una cadena, así que...' Y claro, ahí nosotros no podemos hacer nada. No podemos entrar en su casa, coger al animal y llevárnoslo. Les decimos que denuncien a la Guardia Civil, pero al final no hacen nada. Hay que tomarse en serio la situación, porque es algo muy grave. Las protectoras hacemos una labor muy grande, porque no es solo el hecho de sacar animales de la calle, sino darles atención veterinaria, cuidarlos, buscarles una casa... Además, la mayoría son animales sin chip, entonces, ¿cómo rastreas tú a ese animal?, ¿cómo denuncias a la persona que ha abandonado ese animal?. No tenemos posibilidad de saber de quién es. Necesitamos que haya más control de animales chipeados, más ayuda por parte de las autoridades, más sanciones y que sean duras, pero sobre todo que se apliquen. Porque muchas veces, como eres amigo de fulanito de tal, que es el teniente de no sé qué, le damos el aviso y ya está. No me vale, porque el animal va a seguir mal, va a parecer abandonado, muerto, o vete tú a saber cómo.

Necesitamos que haya más control de animales chipeados, más ayuda por parte de las autoridades, más sanciones y que sean duras, pero sobre todo que se apliquen. Porque muchas veces, como eres amigo de fulanito de tal, que es el teniente de no sé qué, le damos el aviso y ya está Eva Álmez — Directora de Os Biosbardos

¿Celebran este día de alguna manera especial?

Realmente no vamos a hacer nada, porque para nosotros todos los días son el Día del Abandono. Es algo que vivimos a diario, sea festivo, no festivo, lectivo, llueva, truene, haga sol, un calor de morirse... Para nosotros siempre hay abandonos. No va a ser un día diferente, es una pena que sea así, pero es que es lo que hay. Agradeceros, eso sí, la visibilidad, porque realmente hace muchísima falta que la gente se dé cuenta de cuál es la realidad. Las protectoras, sí, por supuesto, estamos para ayudar y para hacernos cargo de los animales, pero también necesitamos ayuda. Y no es solo ayuda económica, sino ayuda de 'gritar' cuando pase algo, o de pedir colaboración de gente de arriba, que de verdad pueda aportar algo... Estamos muy solas con una situación muy, muy, muy grande y toda ayuda es poca y, por supuesto, bienvenida.

-¿Cuál es actualmente el estado de salud de Os Biosbardos?

-El año pasado, por estas fechas, teníamos una deuda impresionante. La opción era que Os Biosbardos se fuera a pique, o cerrar puertas y dejar de recoger animales. Optamos por mantener en buenas condiciones a los que ya teníamos. Cuando conseguimos estabilizar un poco la situación, abrimos a casos urgentes y especiales que realmente necesitan atención sí o sí: en peligro de muerte por un atropello, los que están enfermos, perras y gatas preñadas, camadas...

-Ahora mismo, ¿cuántos animales hay en la protectora?

-Entre el refugio, las casas de acogida y la colonias de gatos, entre 600 y 700 animales, fácilmente.

-¿La mayoría son perros?

No, es que es eso, la mayoría son gatos. Cuesta mucho darlos en adopción. Algunos los tenemos atendidos en colonias, en la calle, porque no tenemos refugio físico para ellos y hay otros que sí, que están en casas de acogida y están perfectamente cuidados. También los de la colonia, dentro de las posibilidades que ofrece tenerlos ahí.