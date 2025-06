El 'can de palleiro' ya no es solo gallego: nace la primera camada en el extranjero

El 'can de palleiro' continúa con su particular 'resurrección'. Tras viajar de Galicia a hogares de Brasil, Argentina, Alemania y EE. UU y hasta entrar en la Guardia Civil o servir de perro guia, recientemente ha nacido en el extranjero una camada de esta raza gallega de pastor. Es la primera vez que esto sucede fuera de la península ibérica y ha sido de la mano de una pareja de Suecia enamorada de este animal autóctono.

«Aprovechando un viaje a Galicia, se pusieron en contacto con nosotros porque querían un macho y una femia de 2-3 meses», relata a FARO el presidente del Club de Raza Can de Palleiro, Daniel Conde. La propia asociación «acompañó y asesoró en todo momento el proceso» que dio a luz finalmente a seis cachorros. «Esto manifiesta el creciente interés internacional por esta raza, tanto por sus cualidades como animal de trabajo y compañía como por su temperamento y morfología», ensalza.

Hasta 6 meses de lista de espera

Uno de los pequeños 'suecos' seguirá su vida en Finlandia, sumando, así, un nuevo país a una lista de 15 aproximadamente en los que el 'can de palleiro' está presente.

Las personas interesadas más allá de las fronteras ibéricas suelen, al igual que la pareja sueca, «aprovechar un período de vacaciones para venir aquí y recoger» a los perros, abunda Conde. La lista de espera para hacerse con uno ronda los «5-6 meses», por lo que es necesario avisar del deseo con tiempo suficiente. «Se entregan siempre con 8-10 semanas de vida», resalta.

Los seis cachorros juntos en un jardín. / Sanna Sander

El presidente del colectivo recuerda, entre risas, una curiosa anécdota con uno de los ejemplares que viajó a Suiza: «Fue impresionante porque, en el avión, iba tumbado en asientos de primera clase y recibió un trato especial por parte de los asistentes de vuelo».

Un perro desconfiado, pero dócil y ágil

El 'can de palleiro' no es en absoluto agresivo, sino fiel, leal y dócil, «pero, al mismo tiempo, desconfiado»: «Tiene que serlo porque tiene que cuidar, es un pastor, es territorial con animales salvajes», explica Conde.

«Es un perro que no va a pelear contra un lobo como sí lo haría un mastín de 100 kilogramos, pues ronda los 38 kg, pero es más ágil», indica. Ante un ataque externo, esta ventaja le facilitaría enfrentarse primero, precisamente, a un lobo o a un perro salvaje que se acerquen a un rebaño, permitiendo, así, que llegue después el mastín. «Es por esto que desde el club estamos enfocando nuestra labor en que se vuelva a implementar como el perro de los pastores gallegos», añade Daniel.

2.300 ejemplares

En la actualidad, 2.300 ejemplares de 'can de palleiro' figuran registrados oficialmente. El objetivo por parte del Club de Raza es alcanzar los 5.000. Se trata, debido al reducido número, de una especie en extinción, pues existe un riesgo de consanguinidad que podría acarrerar enfermedades congénitas. «Nosotros vigilamos la reproducción para que los perros que procreen no sean familia, buscamos un 0 % de consanguinidad y toleramos hasta un 3 % -los veterinarios colocan la barrera en el 5 %-», explica Conde. Del mismo modo, tratan que cada perra no acumule más de cuatro camadas o 30 cachorros, aunque la media suele situarse un una o dos camadas.

La madre con sus pequeños. / Sanna Sander

Además, la propia organización realiza visitas a los canes cuando cumplen los 18 meses para observar que no se haya dado ninguna «deficiencia morfológica» como puede ser tener «las orejas caídas». Otro aspecto sobre el que ponen el foco es el temperamento de la raza: «Analizamos además que no sean agresivos».

El trabajo del Club de Raza Can de Palleiro está dando sus frutos desde su fundación en el 2002. Por entonces, tan solo existían 150 canes inscritos, y empezaron por ello a «visitar aldea por aldea». En los últimos cinco años, el crecimiento ha sido exponencial: «Avanzamos 1.000 de golpe». Fue en el 1999 cuando comenzaron a nivel institucional los estudios de esta raza y, dos años después, el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) plasmaron sus características.

Un gran punto de inflexión en este plan de progresión lo supuso un anuncio de Gadis del 2015 con gran repercusión. En él, se ensalzaba con total protagonismo al perro gallego bajo el eslogan #PresumamosComoGalegos. «Aquello supuso una eclosión de sentirse orgullosos de nuestro 'can de palleiro'», rememora Daniel.

En el lado contrario, la Ley de Bienestar Animal, que impone «dificultades en cuanto a la cría», pues tan solo permita esta a criaderos profesionales. «El 'can de palleiro' no tiene criadores profesionales, sino que nacen en ámbitos familiares», lamenta, finalmente, Conde. El Gobierno estudia una excepción para estos casos, pero todavía no se ha materializado.