Boda a caballo en Galicia: cuando el novio recorre al galope el camino hacia el altar

La presencia de mascotas en la boda de sus dueños ya no supone un problema para muchas parejas que quieren tener cerca a los que consideran miembros de su familia en su día más especial.

No es raro ver, por ejemplo, a perros o gatos vestidos para la ocasión para ser testigos imprescindibles de algún enlace, acompañar a la novia hacia el altar tras o sobre su cola e incluso portar los anillos y desfilar hacia los contrayentes en el momento más especial de este ritual.

El gato le lleva (o más bien al contrario) la cola a la novia. En la foto de la derecha, otro pequeño felino tiene reservado un sitio especial en el enlace de sus dueños. / FDV

Otros eligen a sus animales más amados para, a sus lomos, llegar y marcharse de la ceremonia, cabalgando, o haciendo lo propio, juntos al banquete. Ha sido el caso de Andrés Rodríguez que llegó a lomos de su equino Zafiro a la iglesia de Quireza, en Cerdedo-Cotobade. Le acompañaban como escuderos, también a caballo, sus amigos Luismi y Fran. Y es que tanto el novio, como su pareja, Tania Bugallo, son muy aficionados desde bien pequeños a montar, así que decidieron que una de sus pasiones formase parte de su día más especial.

Andrés, en el centro, con sus amigos Luismi y Fran, a su llegada a la iglesia de Cerdedo-Cotobade para casarse con Tania. / FDV

Esta pareja de la comarca del Deza también optó por que su amor pasase a la posteridad con el 'book' de fotos, previo a su boda, trotando con sus corceles, sombreros de 'cowboy' incluidos, sobre la arena de una playa gallega, y llegando incluso a entrar en el agua con los animales.

Andrés y Tania, en las fotos previas a su boda. / Beatriz Ciscar Wedding

Tanto el enlace como la celebración de los contrayentes junto a sus amigos, familiares y allegados tuvo lugar este mes de junio en el Pazo de Xerlís, en A Estrada.

Tania y Andrés, el día de su boda. / FDV

La viguesa Lucía Bárcenas tomó las riendas de su boda

Curiosamente, en esta localidad pontevedresa también se casaron, en 2021, una pareja de rostros populares que llegaron juntos sobre el lomo de un caballo al lugar del banquete. El escenario de su enlace fue el Pazo de Oca, mansión gallega icónica y de raíces nobiliarias (como el novio), que la instagramer viguesa Lucía Bárcenas escogió, junto al ahora su marido, el aristócrata Marco Juncadella, para celebrar su boda.

La boda de cuento de Lucía Bárcena y Marco Juncadella, que no se perdió Marta Ortega / Click10

Fue ella la que tomó las riendas del equino para su entrada triunfal ante sus invitados, con su pareja detrás, quién en su adolescencia llegó a ser uno de los jinetes del equipo hípico español de saltos, una pasión que le inculcó a la influencer olívica durante su relación.

El caballo que montaron el día de su boda se llama Centurión y pertenece a Diego Souto, un estradense que presume de un establo con más de una decena de corceles, y que, junto a su pareja, Tamara Abilleira, practica carreras de caballos con carro.

«Marco me llamó para preguntarme por mi caballo y vino varias veces por casa para montarlo. Quería entrar en contactó con él antes de la boda porque iban a ir los dos montados”, explicaba Diego Souto en una entrevista a FARO, pocos días después de la boda en Oca.

Esta llamada no le pilló por sorpresa, ya que el dezano aprovechó su afición por los caballos y los carruajes para realizar trabajos en ceremonias. «Cuando empecé con esto de las carreras la gente me pedía si los podía llevar a las bodas y yo se lo hacía. Mi carro, sin embargo, es de competición, no está pensado para eso. Al final, decidí comprarme uno específico», explicaba en ese reportaje de hace cuatro años.

Diego Souto pasea en un coche de caballos a una pareja de recién casados. / Diego Souto

Así que otra de las opciones para «darle un toque extra de romanticismo y elegancia» a ese día especial, es hacerlo en el espectacular coche de caballos que brinda este empresario de Deza, y tener así «la oportunidad de hacer de los desplazamientos de vuestro gran día algo original y memorable, convirtiéndolos en un bonito paseo a caballo de la mano de caballos de pura raza española», reza su servicio.

Por tierra, mar y aire

Eliminando al caballo de la ecuación, y al margen del coche como el elemento más habitual -eso sí, de todos los colores, marcas, más o menos sofisticados, descapotables, vintage, históricos, de lujo y demás tipología-, algunas parejas se lanzan a la aventura a la hora de elegir el transporte para su boda.

Distintos medios de locomoció para el traslado de los novios en su boda. / FDV

Bien para la llegada de la novia al casamiento, la del novio, el traslado de ambos cuando ya se ha oficiado la ceremonia, o el clásico adiós con el cartel de 'Recién Casados' y unas latas, flores y guirnarldas (en el mejor de los casos) colgadas en el vehículo que les traslada ya a su noche de bodas, las opciones son tantas como medios de transporte existen.

En este sentido todo lo que uno se imagine para ejercer esa función tiene cabida en este listado, y aquí dejamos testimonio gráfico y/o visual de algunas de esas opciones: bicicleta con remolque, tractor, barco, helicóptero, y/o cualquier tipo de moto, ya sea la clásica, un sidecar o una de agua.