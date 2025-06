El adiestrador canino Alan Peiró aclara que tu perro no es antisocial si no juega con otros: «Socializar no es sinónimo de jugar»

A menudo, el desconocimiento provoca más preocupaciones y perjuicios que la propia realidad en sí. O al menos, así ocurre en el ámbito de las mascotas. Cuando los cuidadores no saben bien por qué su peludo actúa de cierta forma es probable que crea que haya un problema ante una situación, tal vez, muy corriente.

No solo nos referimos a cuestiones de salud (en las que es mejor acudir siempre a un veterinario si percibimos algo raro), sino también al modo en que nuestro perro se relaciona con el mundo.

Por ejemplo, si tu perro no juega con otros en el parque o por la calle, esto no siempre quiere decir que no sea sociable. Según declara el adiestrador canino Alan Peiró, entendemos «mal» el término socializar: «No es igual para todos los perros», apostilla.

¿Mi perro es antisocial?

«Me encuentro a humanos que están frustrados porque sus perros no juegan con otros perros, simplemente les huelen un poquito y se van», cuenta Peiró en uno de sus vídeos de TikTok (@adiestramiento_n.humedas), «quizás para ese perro ese es el nivel de socialización que necesita».

El adiestrador subraya que hay que entender que los perros actúan en ese sentido como lo hacemos las personas, que no nos relacionamos de la misma forma con todo el mundo.

«Hay perros muy sociables y juguetones que cuando ven a otro perrete sienten la necesidad de ir a saludar e incluso de ponerse a jugar con él, pero hay otros que simplemente no», afirma.

Por eso, Peiró aclara que «socializar no es sinónimo de jugar», sino de «saber convivir con otros perros a su alrededor».

«Por otro lado, si tu perro es reactivo o incluso agresivo, la socialización no va a empezar por jugar», reconoce el experto. En ese caso, el medidor de socialización será su capacidad para acercarse a otros perros. «Es interesante no medir la socialización con juego, sino con respeto y calma», concluye.