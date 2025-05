«Un perro adiestrado no solo puede detectar cáncer, sino también el estadio de la enfermedad»

Pedro Salas Díaz (Madrid, 1982) llegó a Galicia con su familia cuando apenas tenía 11 años. Su madre, bióloga de profesión, le inculcó el amor por los animales, «y yo, que no era el mejor de los estudiantes precisamente, al final, buscando lo que me gustaba hacer, me decanté por el entrenamiento de perros». Esta disciplina no tiene unos estudios reglados, «de ahí que buscara cursos, empezando por lo más básico, como el comportamiento y la modificación de conducta».

Sus inicios datan de su etapa de adolescente. «Empecé con 17 años y me especialicé en detección en 2009». Hoy vive con su familia en Valdoviño (A Coruña), donde realiza esta labor, bien en su casa -donde convive con su mujer, sus dos hijos (una niña de 11 años y un niño de 5) y sus tres perros-, como desplazándose incluso a otros continentes.

Pedro Salas. / FDV

Se dedica al adiestramiento y a la formación para oengés, para administraciones medioambientales locales, nacionales e internacionales o para fundaciones. También asesora a los diferentes Cuerpos y Fuerzas y Seguridad del Estado, que cuentan con divisiones de perros detectores de estupefacientes, armas, explosivos, personas desaparecidas o cualquier rastro que sea competencia de las labores policiales y militares.

—¿Qué es un perro detector?

Muy rápidamente, este tipo de perros son aquellos capaces de detectar objetivos en diferentes escenarios.

—¿En qué consiste su trabajo?

Trabajo de varias formas según las necesidades del adiestramiento. Una de las vertientes la desarrollo en mi casa. Vivo en una aldea, así que los perros que adiestro conviven con nosotros, más o menos unos seis meses. Cuando ya están adiestrados, me desplazo al destino donde va a prestar ese servicio, y allí estoy un mes y medio aproximadamente, hasta que me aseguro de que el perro se ha habituado perfectamente, se ha aclimatado, y sus guías ya están trabajando con él.

Sesión de entrenamiento. / FDV

—¿Y cómo lleva su familia que se lleve el trabajo a casa?

Ahora ya les cuento si se van a quedar en casa y por cuánto tiempo. Esto no es que cambie el trato, es como si fuese uno más de la familia, pero sí que es verdad que a nivel emocional, los niños se blindan un poco ya, sabiendo desde el principio que no han venido para quedarse.

—¿Y trabaja también con sus propias mascotas?

Yo tengo un equipo de tres perros. Kivuli -su nombre significa ‘Sombra’, en swahili- es una mestiza. Gaita es un pastor belga ‘malinois’, y Chocapic es un ‘working cocker’ marroquí. De momento trabajo con Kivuli, que es más mayor y la que llevo a todos mis proyectos. Los otros dos están aún en fase de entrenamiento.

—¿Por qué los perros son los mejores animales para detectar sustancias o seguir rastros?

En realidad, hay otras especies que tienen mejor olfato, como la vaca, el elefante o el cerdo, pero el perro es un animal muy social, muy dúctil, y fácil de llevar. Eso, unido a su capacidad de detección olfativa le convierten en el ideal para estas tareas.

—¿Cuál es el método que utiliza para adiestrarlos?

Yo lo baso en el juego. El perro lo hace voluntariamente, a cambio de conseguir lo que más le gusta, y además no tendría sentido hacerlo de otra manera, porque necesitamos que esté al 100% de sus capacidades, y esto influye mucho en el estado emocional en el que trabaja. En mi caso, enseño con el ‘Kong’ - un juguete de caucho diseñado para interactuar con el perro, estimulando su instinto y muy útil para el aprendizaje canino y la gestión de comportamientos-. Empiezo a enseñarle a buscar el juguete entero, para que se siente delante y se quede mirándolo fijamente. Luego reduzco ese juguete, y el perro es capaz de localizar sus piezas milimétricas en cualquier situación, para después marcarlas. Una vez realizado ese trabajo, lo que hago es presentar la sustancia objetivo, bien cadáveres u otro tipo de restos biológicos, con una pieza pequeñita de ese juguete. Y a base de repeticiones, lo que voy haciendo es generar una prevalencia entre el olor que quiero asociar, disminuyendo la presencia del ‘Kong’, que es el olor que reconoce, hasta que al final el perro es capaz de responder y localizar de la misma manera el olor objetivo, habiendo ya restado la presencia de ese juguete.

El 'Kong' es el juguete con el que Pedro Salas comienza el adiestramiento de perros detectores. / FDV

—¿Qué labores realiza?

Mis clientes suelen ser organizaciones de conservación de la naturaleza, o consejerías de Medio Ambiente de diferentes autonomías, así como el Ministerio de Transición Ecológica de España. Hacemos censos para la localización de anfibios, por ejemplo y también trabajamos para la localización de refugios de murciélagos forestales. Para la Consejería de Medio Ambiente de Extremadura, trabajo con el gato montés: lo que hacemos es intentar hacer un censo de los individuos que hay en esa comunidad. Voy periódicamente, y normalmente trabajo una semana de manera consecutiva. Vuelvo para Galicia, marcamos nuevas fechas y es entonces cuando volvemos a otra zona de Extremadura para seguir con la localización de esta especie. También hemos trabajado para el seguimiento de mortalidad en los parques de los eólicos, para saber el impacto medioambiental que tienen, cuando algún animal, en este caso las aves, colisionan contra las palas de los molinos.

—¿Qué otras vertientes tiene esta variedad centrada en la fauna?

Una de las especialidades que llevo actualmente es la de rastrear cebos envenenados. Es un proyecto pionero que se dedica a utilizar el perro para la prevención de delitos medioambientales, como pueden ser incendios forestales provocados, o la utilización de tóxicos en el medioambiente, que entran en la cadena trófica y afectan a un montón de especies. En África llevo un proyecto para el Instituto Jane Goodall -la reconocida pionera en el estudio de los chimpancés salvajes-. Allí llevo una unidad de perros contra la caza furtiva y el tráfico animal. En general, el rastreo en este campo se utiliza para el seguimiento de fauna, para conseguir localizar restos biológicos de oso o de lobo, por ejemplo, con el objetivo de una mejor conservación, conseguir hacer un banco genético, controlar la dieta, posibles enfermedades...

Pedro ha llevado a cabo proyectos en diferentes países de otros continentes como África. / FDV

Perro detector ante el cadáver de un ave. / FDV

—¿También entrena a perros para detectar drogas, explosivos o armas?

Yo, al ser civil, no. No le puedo enseñar a los perros directamente, pero sí asesorar a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Les doy formación, ya que son ellos los que tienen esas competencias y acceso a ese tipo de sustancias. A la hora de impartir clases, trabajo con Infantería, con el Ejército de Tierra, para la escuela de instructores de la Policía Foral de Navarra y, en general, para casi todas las unidades policiales y militares del país.

Una de las labores de Pedro Salas es impartir formación a los equipos de caninos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado / FDV

—¿Qué razas de perros son las más apropiadas?

No sé si hay razas de perros más apropiadas para ser detectores o de rastreo, en mi caso, me gusta probar y dar oportunidades a cualquier raza.

—Al entrenar a perros a reconocer sustancias, ¿también se puede aprovechar su capacidad olfativa en el plano médico y de la salud?

La verdad es que sí. He participado en proyectos en Guatemala para la fundación Way-Bi, que forma canes para terapia, y con otras entidades para la detección precoz del cáncer de próstata.

—¿Pero los perros pueden detectar cáncer?

Sí, y no solo pueden detectarlo, sino que ya se ha demostrado que es el método con más fiabilidad, por encima del 90%. Hasta son capaces de detectar estadios. Aunque queda mucho por recorrer. Es complicado que se permita el acceso de los perros a los hospitales.

—¿Qué es lo más raro que le han pedido o que haya visto que pueda rastrear un perro?

Quizá ya, después de tantos años, es difícil que algo me sorprenda. Eso me pasaba mucho más al principio, ahora ya lo he normalizado, porque a nivel científico, el perro es capaz de detectar a través de su olfato cualquier cosa, siempre que se le dote de muestras. Hoy en día, a nivel mundial se están utilizando perros para la detección de enfermedades en animales, de patógenos, de insectos, de especies invasoras, en fauna y flora… Toda sustancia que pueda tener una muestra que el perro pueda oler, sería susceptible de que la rastrease.