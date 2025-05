Alba Pérez, veterinaria experta en nutrición, señala tres signos «imperceptibles» en tu perro que pueden indicar un problema de salud

«Nuestros peludos nos dan un montón de señales de que algo está pasando. No nos pueden hablar, pero os aseguro que desde fuera tenemos muchas pistas para saber cómo están por dentro». Así se expresa la veterinaria experta en nutrición Alba Pérez, que compagina su trabajo en clínica con la divulgación en redes sociales.

Lo cierto es que debemos revisar con cierta frecuencia el estado de nuestra mascota porque en ocasiones, los problemas se manifiestan a través de mínimos cambios. A veces es en su comportamiento, otras veces es en el estado de su pelaje o sus hábitos alimentarios.

Por este motivo, la veterinaria ha indicado tres señales «imperceptibles» que presentan los perros y que podrían indicar que algo va mal. A continuación te las explicamos.

Tres señales de posible malestar

Una de las cosas que menciona Alba Pérez es «la descamación excesiva de la piel». Si notamos esto en nuestro perro, puede ser que tenga mal el microbioma, el sistema inmune con las defensas bajas o presente un déficit de omega 3.

Otra señal que no puede pasar desapercibida por su potencial causa es que tu perro se lama las patas más de lo habitual. «Si tu animal no tiene problemas alérgicos ni de piel de forma habitual pero no para de lamerse sus extremidades puede ser; uno, que tiene demasiada ansiedad, o dos, que tiene problemas articulares. Ambas cosas son superimportantes», informa la veterinaria.

Por último, en tercer lugar, Pérez señala el relamerse «de forma excesiva» el hocico. Esto es indicativo de malestar gástrico, reflujo, acidez estomacal «y tienes que ponerle remedio antes de que vaya a mayores».