Tres grandes beneficios que aporta a los niños crecer con mascotas: «Es una invitación constante a jugar»

Las mascotas ocupan un importante lugar en nuestros hogares, son como un miembro más de la familia. Y si en la unidad familiar hay menores, seguramente ellos sean quienes tengan más afinidad con los peludos. Son sus compañeros de juegos favoritos.

Los adultos responsables deben enseñarle a los niños a tratar con cuidado y respeto a su mascota, para que lo valoren como un ser vivo. De hecho, las protectoras de animales no se cansan de subrayar que las mascotas no deben regalarse como un juguete, ya que no son un capricho del que desentenderse a los dos días.

Pero más allá de estas cosas, lo cierto es que tener una mascota en casa reporta numerosos beneficios a los pequeños. En este artículo recopilamos tres grandes de ellos.

Beneficios de tener mascota

Tal y como expone el perfil @tumundocanino_, una de las principales ventajas sobre los niños de tener un animal en casa es que fortalecen su inmunidad frente a los virus.

«Convivir con un perro expone al sistema inmunitario infantil a microbios buenos», informa el vídeo de este portal especializado. Así, los pequeños con mascota suelen presentar menos asma, estornudos y resfriados más leves.

Otro gran beneficio, relacionado con lo que comentábamos al inicio de este artículo, es la responsabilidad y la empatía. «Dar de comer, cepillar o simplemente atender al lenguaje corporal del perro enseña a los peques a ponerse en el lugar del otro». Estas enseñanzas le acompañarán toda la vida.

Por último, pero no menos importante, la compañía canina invita a pasar menos horas ante las pantallas. «Un perro es una invitación constante a jugar al aire libre», afirma @tumundocanino_, «carreras y lanzamientos de pelota sustituyen minutos de sofá por actividad física».