Stuart, el hámster vigués que 'jugó' con su desesperada dueña al escondite: «¡Ayudaaa!»

Con este relato, la vecina de Vigo cuenta cómo consiguió hallar a su hámster: «Fui a la cocina donde creí que estaba, a ver si había cogido algo o pisado la harina. De la tensión ya ni me acordaba si había puesto en la entrada al balcón, un trozo o dos de manzana. Yo estaba segura que dos. Puse harina en el balcón y moví el trozo de manzana que había. Me fui y volví al poco... ¡y no había manzanaaa!. Por los nervios no tenía claro si en la harina veía patitas marcadas, así que me senté a oscuras en el suelo, con una lampara de pilas, alejada y puse un vídeo de Youtube con sonidos de hámster. ¡Y lo vi acercarse!. Se fue, volvió al poco y entró en la cocina. ¡De ahí ya no tenía escapatoria y lo cogí!