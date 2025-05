Harley, el perro motero 'influencer' de Marín que levanta pasiones hasta en Estados Unidos

Con permiso de su pareja Sheila, la vida de Sergio Rodríguez Gil no se entiende sin su dos 'Harleys'. Apasionado de las motos y de los perros, cumplió el deseo de tener su propia mascota hace cinco años y medio gracias a un recién nacido 'staffordshire bull terrier', que conocía al que desde entonces ha sido su inseparable -casi literalmente- compañero de fatigas.

A los mandos de una 'Harley Davidson', la histórica y mítica motocicleta, símbolo de rebeldía y casi una extensión de la personalidad de quien la conduce, Sergio buscó la fórmula para integrar en todas sus experiencias de conducción a su fiel amigo, al que también llamó Harley.

Harley cuando aún era cachorro. / FDV

Teniendo en cuenta las previsibles medidas de cara al futuro crecimiento de su perro, este vecino de Marín diseñó y fabricó un confortable habitáculo para él: una cápsula de poliéster, con ventilación a ambos lados y tapa hermética con una ranura circunferencial por donde el perro asoma su cabeza para poder sentir el viento en su rostro.

Un lugar adaptado que se acopla sobre el depósito de la moto y que asegura una placentera travesía sobre dos ruedas para el animal, y además en primera línea, dándole la espalda al piloto: es Harley sobre una 'Harley'.

«El perro nació en enero de 2020 que fue cuando lo adopté, y pronto llegaría la pandemia. «Yo residía en Zamora y pasados unos meses decidí volver a Galicia, cuando lo permitió mi trabajo. Lo hice en la moto y ya con Harley sobre ella, de copiloto», recuerda Sergio.

Sergio y Harley, un tándem viral sobre la 'Harley Davidson' del marinense. / FDV

Priorizando la comodidad y la seguridad, su peludo lleva una manta acolchada y, como protección para los ojos, unas gafas más propias de los aviadores de mitad del siglo XX, acordes al diseño militar que Sergio le imprimió a su invento, al rotularlo con la denominación del escuadrón de ataque VF-884 de la Armada de Estados Unidos que fue desplegado a bordo del portaaviones USS Boxer, durante la Guerra de Corea, en 1951.

Como el 'dúo pavero' de Sabarís

Hace unas semanas, conocíamos a Guillermo y a Rocky, otro tandem motero formado por un humano y un perro, ellos de Baiona, cuya disposición sobre la máquina es diferente: el peludo disfruta de los paseos sobre el asfalto dentro de un trasportín especial y homologado para motocicletas, anclado en la parte del baúl, pero ocupando el lugar 'de paquete', tras su conductor.

Este vecino de Sabarís relataba a FARO las positivas y numerosas reacciones que provocaban entre la gente cuando ambos salían en moto. Una atracción que en el caso de Sergio y Harley se multiplica y trasciende fronteras, gracias a la viralidad que su perro ha cosechado en redes sociales.

Con sendas cuentas en TikTok (@harleystaffy) y en Instagram (@flanagan_mas), este dúo dinámico suma más de 170.000 seguidores, y algunos de sus vídeos alcanzan casi 4 millones de reproducciones.

Sergio y Harley. / FDV

«El protagonista es él, yo me intento mantener al margen, porque además, como siempre digo, es Harley el que me lleva de paseo a mí, y no al revés», matiza Sergio al comentar el impacto de su peludo como 'influencer'.

El primer vídeo que colgó en TikTok cuando ya hubo terminado la cápsula llamó la atención de ViralHog, un canal de Youtube que aglutina imágenes virales del colectivo y al que están suscritas casi 30 millones de personas de todo el mundo. Así que sus administradores se pusieron en contacto con Sergio para pedirle las imágenes. El resultado se tradujo en más de 50 millones de reproducciones.

Ahí comenzó la estelar carrera de Harley, el staffy motero, que suma adeptos, sobre todo, desde el otro lado del charco o en las antípodas de Marín. «De España, poca gente nos contacta, casi todos son de Estados Unidos, de Canadá o de Australia, países donde está más arraigada la tradición de las Harleys», matiza el marinés.

Sergio y Harley reciben un montón de mensajes públicos y privados, sobre todo del tipo «¡Me has alegrado el día!», tanto de personas anónimas, como de otras más populares en esos países, desde donde también le llegan propuestas de empresas que se interesan por su perfil. «No te voy a decir que no monetizamos, pero eso es secundario. A mí no me gusta disfrazar a Harley, así que, por mucho que las marcas me manden sus productos para colaboraciones, normalmente no aceptamos», confiesa este vecino de Marín.

Su satisfacción es disfrutar con su compinche más fiel por tierra, mar o aire. Y es que Harley es un todoterreno que bien se sube a una tabla de surf, como se monta en una moto de agua. Todo un disfrutón como su dueño, que presume de mascota allá por donde va: «El día que me falte, no sé qué será de mí».

Sergio y Harley también disfrutan de la velocidad sobre el mar sobre una moto de agua. / FDV

«Niños y mayores se nos acercan para acariciar a Harley, hacerse fotos y ¡hasta sin la moto nos reconocen!», se sorprende Sergio, al recordar cuando una señora les señaló cuando iban caminando por la calle: «De repente, escucho: 'Mira, es el perro de la moto'», y la verdad, me impresionó.