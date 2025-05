Sin pistas de Yeiko desde que desapareció hace tres semanas en Barro: «Es como una luz en casa; estamos destrozados»

A Gonzalo Gándara no se le olvida el día en el que Yeiko no regresó al hogar que comparte con su pareja Andrea Freijo y sus cuatro mascotas. Y no tanto porque ese 14 de abril cumpliese 46 años. Debería ser una jornada feliz para este vecino de Sanxenxo que, sin embargo vivió uno de los aniversarios más amargos que recuerda. Desde entonces, esta familia busca «desesperada» a su perro, desaparecido en Agudelo, una parroquia Barro.

Era lunes y Andrea fue a visitar a su madre a la casa donde reside en ese concello pontevedrés. Se llevó a Yeiko con ella. Allí conviven media docena de peludos, además de otros animales como gallinas o vacas. Acostumbrados a campar sueltos a sus anchas, este pastor alemán con cruce de labrador americano y residente en un piso, se unió al grupo de canes 'exploradores' y conocedores del terreno cuando salieron hacia el monte que rodea la vivienda.

«Los otros perros fueron regresando poco a poco a la casa, pero él no apareció, creemos que no supo volver», lamenta Gonzalo. Empezó ahí una búsqueda intensiva por la zona, día y noche, con avisos y fotos de su peludo por todas partes. «Repartimos muchos carteles, visitamos a veterinarios, avisamos a la Guardia Civil, pusimos denuncia en Sanxenxo, publicamos la búsqueda en todos los grupos de mascotas que hay de Galicia en redes sociales, y llamamos a todas las protectoras del entorno hasta Compostela. Pero nada. Llegó alguna pista, aunque ninguna que diese con el paradero de Yeiko», explica su dueño a FARO.

Tenemos sospechas de que alguien podría tenerlo retenido; nos extraña mucho que despues de tantos días no sepamos nada de él, ni para bien ni para mal Gonzalo Gándara — Dueño de Yeiko

El paraje por el que se perdió es cercano a una de las etapas del Camino de Santiago, de ahí que tratasen de informar a colectivos y refugios de animales que se ubican hasta la capital de Galicia. «No sabemos qué ha podido pasar, porque lleva chip y tiene todo al día. Tenemos sospechas de que alguien podría tenerlo retenido; nos extraña mucho que después de tantos días no sepamos nada de él, ni para bien ni para mal», especula el dueño de Yeiko.

Yeiko en la cama con Andrea. / FDV

Ya han pasado más de tres semanas desde su desaparición, y en este hogar de Sanxenxo todos echan mucho de menos a la mascota veterana, que llegó de cachorro a las vidas de la pareja hace doce años. «En una feria en Barro, había un hombre repartiendo perritos y Andrea se enamoró de él. Tenía 15 días. Desde entonces lo queremos como la vida, hasta mi mujer duerme con él y no conmigo, algo que no me importa, porque es como una luz en casa. Tan bonachón, es impolsible no quererlo», describe el dueño de este peludo.

Completan la foto de familia, Chispa, una perra pequeña similar a un Yorkshire que llegó a Sanxenxo hace unos cuatro años desde la casa de Agudelo, y una pareja de gatos recogidos y adoptados que se llaman Satanasa y Gatiño malo: «Son bastante traviesos, de ahí sus nombres», matiza Gonzalo.

Gonzalo con Yeiko, que también aparece en la foto central y en la última, junto a la perrita 'Chispa'. Abajo a la izquierda está la gata 'Satanasa', y arriba a la derecha, 'Gatiño malo'. / FDV

El final feliz de Jager

Animados por la familia de Gondomar que hace unos días recuperó a su Husky Siberiano, Jager, horas después de contar su historia en la edición digital del diario decano, Gonzalo y Andrea han pedido ayuda a esta redacción, casi como último recurso para hallar a su peludo.

«Nosotros no tenemos hijos, los tenemos a ellos. De hecho te puedo pasar un montón de fotos de todas nuestras mascotas -nos cuenta-; la galería de nuestros móviles está llena», detalla Gonzalo, que confiesa su estado anímico ante la ausencia de Yeiko: «Estamos destrozados».

Se para en el ánimo de Andrea: «Lo va sufriendo por dentro, pero no es la primera vez que llega de trabajar y se derrumba. Lo que queremos es saber algo de él, para bien o para mal, pero no saber nada... Es obvio que si le pasó algo malo nos dolería mucho, pero esta incertidumbre nos mata», explica Gonzalo, que insta a cualquiera que pueda saber algo de su perro a que llamen a este teléfono: 665 127 174.