Mascotas que protagonizaron algunos de los vídeos más virales durante el apagón

A la lista de incidencias sufridas por la población humana que se vio atrapada en una larga jornada sin electricidad, hay que sumar las vivencias de las mascotas que tampoco se han podido escapar de las consecuencias que han tenido para ellas ese gran apagón que se produjo en España, en las últimas horas.

Perros y gatos protagonizaron algunos de los vídeos más virales en redes sociales, TikTok en especial, logrando rebajar algo el tono de incertidumbre y desesperación para poner un toque de humor a este lunes negro y oscuro, en el que los animales de compañía brillaron con luz propia.

Empatía, comprensión, carcajadas o ternura fueron algunas de las emociones que despertaron las situaciones vividas y compartidas por sus dueños a raíz de las incidencias por las que pasaron junto a sus mascotas.

El perro que vomitó en el ascensor

David Jaramillo (@davidjaramillo2004 en TikTok) se quedó encerrado en el ascensor junto a su peludo cuando bajaban a la calle a dar un paseo. En el vídeo que este usuario ha compartido, se observa cómo el perro se acerca a una esquina del elevador donde vomita, para acto seguido mirar a la cámara del móvil de su amo con un gesto de pena e impotencia: «Lo siento pero no me quedaba otra», parece decir el can si hubise podido hablar. La escena ha despertado la empatía de la comunidad: «¡Su cara, pobrecito!».

El dispensador de agua que no funciona

En la imagen del vídeo, el gato se encuentra petrificado frente al dispensador de agua que se activa con el movimiento, y que por la falta de electricidad no funciona. Paco, que así se llama el felino, no se mueve y muestra la incompresión en su rostro ante lo que está pasando. Otros dueños se solidarizaron, compartiendo en comentarios que habían vivido la misma situación en sus casas: «El mío aún sigue enfadado, escondido en su rincón»

Snoopy se niega a subir por las escaleras

«Vives en una 4ª planta, pero el ascensor no funciona por el apagón», explica la dueña de un Bagle en el vídeo que ha grabado cuando entraba en el portal de su edificio, en Madrid. Snoopy, que así se llama el perro, se para frente a la puerta del elevador, negándose a subir por las escaleras, algo que empieza a hacer su ama. Al ver que no le sigue, le apremia: «Snoopy no hay ascensor, te toca subir. ¡Venga sube, no hay ascensor!». El peludo la mira sin comprender qué está pasando. Tras varios segundos sin hacerle caso, por fin se anima a utilizar las escaleras. Eso sí, con gesto de resignación y con la lengua fuera. Al menos lo hizo por su propia pata. Otros no tuvieron tanta suerte: «Yo con mi bebote, tiene 14 años artrosis, un soplo cardiaco y bronquitis crónica. 7 pisos me tocó subirlo y bajarlo jajaja 10 kg de peso muerto», explicaba una usuaria en los comentarios.

Chile y Lorenzo, un perro y un gato solos en casa

«De lo que pasa a lo que cuenta…, voy a tener que poner cámaras en casa», dice el dueño de Chile, un galgo que convive con el gato Lorenzo. La inquietud y el nerviosismo del peludo cuando su amo regresa a casa contrasta con la 'pachorra' del felino. Una situación que el autor del vídeo aprovecha para darle voz a sus animales de compañía como si tuvieran el don del habla. «Estaba todo oscuro, porque no había luz y Lorenzo me ha dicho cosas que me daban miedo», estaría expresando Chile durante esa conversación inexistente. «¡Pero si era de día, atontao!», le responde el gato en el original montaje de unos 45 segundos que se ha hecho viral en TikTok.

El gato y la vela

¿La curiosidad mató al gato?. En este caso, no. Además tienen siete vidas, así que no hay riesgo. El vídeo muestra a un felino frente a una vela encendida en una vivienda durante el apagón de este lunes. El cuarto está oscuro y solo iluminado por esa pequeña llama que capta la atención de este bigotudo. Con la pata intenta tocar el fuego, pero se da cuenta de que no es la decisión más adecuada. Lo muestra guiñando sus ojos dando a entender que esa luz le está afectando.

El perro y su dueño, iluminados

No es Navidad, pero las luces con las que se adornan los árboles en esa época, se pueden reciclar en un día como el del apagón. Así lo demuestra el paseo que esta pareja de humano y animal, dan por el entorno de su barrio durante la noche cerrada, solo alumbrada por las guirnaldas intermitentes que se han enroscado a sus cuerpos.