«Tratamos de que los dueños abandonen la idea que muchos traen de humanizar al perro»

Luis Montero Mato dirije desde hace años el club de adiestramiento Terrameiga en Redondela, de ahí que en materia de educación canina sea todo un experto. Le avalan más de 30 años como profesional, dedicado a entrenar y a educar perros para mejorar su comportamiento y habilidades. También ha llevado su pasión a la práctica deportiva, compitiendo en eventos nacionales e internacionales en las disciplinas de rastro, obediencia y protección, y enseñando las técnicas a los aficionados a este deporte.

Nacido en Ourense hace 51 años, Luis se trasladó pronto a Vigo donde se crió y vivió hasta 2002, año en el que se mudó a Redondela. Este mecánico, propietario de un taller de coches en la ciudad olívica, hace doblete profesional desde que tenía 19 años con otra de sus pasiones, en el lugar en el que ahora reside. Y es que, además de estudios de auxiliar administrativo y electromecánica, cuenta con la homologación de la Xunta para el adiestramiento canino. Actualmente tiene tres mascotas de Belga Malinois, «raza con la que siempre he trabajado para competir».

-¿Cómo empezó usted en este mundo del adiestramiento?

Desde niño siempre me gustaron los perros y los animales en general, y siempre quise comunicarme con ellos y poder hacer cosas juntos. Reecuerdo cuando iba a casa de mi abuela y me pasaba el día con los perros de caza de mi tío, intentando enseñarles a dar la pata, sentarse, acostarse etc.. Luego, con unos 14 años, conocí mi primer perro adiestrado, que era del padre de un amigo. Era una Dóberman con la que empecé a tener mi primer contacto de verdad con el mundo del adiestramiento. Con 20 años, tuve un Cocker Spaniel y empecé a educarlo con lo poco que sabía, y después adquirí un Pastor Alemán hembra, con la que aprendí mucho. Con ella empecé a realizar cursos de adiestramiento y deporte y, a partir de ahí, siempre con perro y en constante formación.

-¿Cuál es su método?

No hay método, yo baso todas mis técnicas en el respeto hacia el animal y siempre en base a premios, colocando el perro en el estado emocional correcto.

-¿Qué es lo más gratificante del trabajo con los perros?

Sin duda, la comunicación tan grande que llegas a tener con él y la complicidad de ambos.

-Hábleme de su centro.

Nuestro centro lleva muchos años ya dedicados al adiestramiento en general y formación de propietarios. En relación al deporte, estamos en competiciones regionales, nacionales y hemos ayudado a llegar a mundiales.

Luis Montero, adiestrador canino de Terrameiga. / FDV

-¿Cuál es el perfil de los clientes?

Tenemos una gran variedad de clientes, de todas las edades, de otros centros, de clínicas que tienen perros de terapia asistida, guardias civiles, policías locales y nacionales, militares, veterinarios etc...

-¿Cree que es importante contratar a un entrenador canino profesional?

Lo mejor que puedes hacer antes, durante y después de adquirir una mascota es contactar con un buen profesional para que te guie a ti y a tu perro, y así tener una vida plena de buena convivencia; eso te ayudará a comunicarte con él y que logréis tener un buen entendimiento entre los dos.

-¿Qué tipo de entrenamiento canino realizan?

Realizamos entrenamientos deportivos como el reglamento canino internacional (I.G.P.) que consiste en realizar tres disciplinas: rastro, obediencia y protección. Hay tres grados que debes acreditar para poder competir a nivel nacional e internacional en esta disciplina. También adiestramos en Búsqueda de objetos (S.T.P.R.), Obediencia (I.B.G.H.) y Detección de olores, con ejercicios en los que el perro busca sustancias olorosas en diferentes escenarios como una habitación, campo abierto o vehículos. También entrenamos la disciplina de Rastro deportivo (F.H.) que es el top de las disciplinas de rastro: el trazador deposita los objetos que, huella a huella, ha de encontrar el perro, en un trayecto largo de 1.800 pasos y con una antiguedad de tres horas; y la disciplina de Obediencia Internacional (O.C.I.), más estricta que la básica.

-Al margen de los entrenamientos deportivos, entiendo que el adiestramiento tradicional de una mascota se estructura según las necesidades o la tipología del perro; si es guardián, de compañía, de rescate, guía…

Para una obediencia básica se usan las mismas técnicas para todos por igual. En cuanto a guarda, defensa o deportivo ya tenemos que usar técnicas de adiestramiento mas avanzadas y especificas para cada disciplina, y siempre teniendo en cuenta también la raza que usaremos. Por ejemplo, para trabajos de guarda y defensa no podemos utilizar un perro labrador, porque genéticamente no está preparado para eso, al ser un can tranquilo y amigable. En cambio, es ideal para ser un perro de terapia, asistencia de minusválidos o caza. Para defensa o guarda necesitamos un ejemplar mas territorial, dominante, siempre en alerta.

-¿Y qué técnicas se utilizan?

Para enseñar a cualquier perro, utilizamos las teorías de aprendizaje que existen en psicología. Con esas teorías aplicamos varios técnicas como puede ser el adiestramiento con 'Clicker', un instrumento que se usa para marcar y capturar comportamientos; 'Luring', que utiliza un premio (generalmente comida) para guiar al perro hacia una conducta deseada. El 'Modelado' se basa en establecer un modelo a imitar, o esperar a que el perro dé un comportamiento para premiarlo; el 'Moldeado' consiste en reforzar una serie de conductas que nos lleve a la acción buscada. Por ejemplo, queremos que el perro encienda la luz, así que primero desglosamos ese ejercicio en pequeñas partes. Esas serian todas las conductas que tendría que realizar para conseguir ese objetivo: mirar hacia la pared del interruptor, caminar hacia ella, subirse a la pared, tocar el interruptor etc...; el 'Target' se utiliza para enseñar al perro a tocar cosas con la parte del cuerpo que nos interese para realizar esa acción, como cerrar un cajón. En este caso se le enseñaría un 'Target' con la nariz en el cajón para luego enseñarle a empujarlo para cerrarlo.

-¿Me puede explicar (y poner ejemplos) de cuáles son las técnicas específicas para cada raza?

Técnicas especificas para cada raza no hay, solo hay técnicas especificas para cada trabajo que quieras realizar, independientemente de la raza, por ejemplo, para entrenar a un perro a que nos traiga la caza, la técnica es igual para todos, pero no todos los perros valen para ello; las técnicas para preparar un perro de terapia son iguales para todos los perros, pero no todos los perros valen para todas las técnicas que se usan en terapia.

-Cuando llega un perro a sus instalaciones, ¿cuáles son los pasos que sigue con él para adiestrarlo?

Lo primero que hacemos cuando llega un alumno nuevo es intentar conocer lo máximo posible tanto al guía -dueño- como al perro, y saber cómo es su relación del día a día. Después le damos una pequeña charla sobre las cosas que debería de cambiar, cómo hacerlo y le explicamos cómo funciona la cabeza de un perro, totalmente diferente a la nuestra, tratando así de que abandonen la idea que muchos traen de humanizarlos. Desde ahí, empezamos con las cosas más básicas que es enseñarles a saber estar y a crear un buen vínculo entre ellos, para después pasar a la obediencia básica, que es imprescindible si el cliente quiere dar el paso a cualquier deporte canino. La Real Sociedad Canina Española (RSCE ) exige a los perros superar un test de sociabilización tanto en las instalaciones del club como en zona urbana.

Luis, durante una competición canina. / FDV

-¿Dan cursos o pautas a los dueños para tratar a los perros?

En nuestras instalaciones, damos una gran variedad de cursos. Los hay para antes de la adquisición del perro, cursos de cómo actuar cuando se introduce un perro en casa, bien sea cachorro o adulto, con niños o personas mayores; también ayudamos a la selección del ejemplar que mejor se adapte a las necesidades de cada uno y a su ritmo de vida; clases a personas que quieren ser profesionales, con cursos de adiestramiento avanzados, y para personas que hacen deporte o actividades con sus perros.

-¿Cuánto tiempo debo esperar para ver cambios en la conducta de mi perro luego de iniciado el entrenamiento?

Lo que tarda un perro en realizar cambios en una conducta va relacionado con lo bien y el tiempo que le dediquemos a ello. Los hay que con solo una sesión cambian esa conducta. También influye cuánto tiempo lleva mostrando esa mala conducta: si detectamos rápidamente cual fue el factor que la provocó, nos será más fácil y rápido corregirla, por eso es muy importante empezar cuanto antes con la educación de un perro. Intentar corregir menos y enseñar más.

-¿Se puede llegar a la psicología del perro hoy día?

Estamos bastante avanzados en temas de psicología aplicada a los perros, aunque seguimos cada vez más aprendiendo sobre ello.

-¿Es posible realmente saber cómo ven el mundo los perros?

En ciertos aspectos, con los nuevos estudios a nivel psicológico, sobre su olfato o vista, llegamos a saber bastante sobre cómo ven el mundo, aunque en otros aspectos no podemos llegar todavía. Cada día nos sorprenden muchísimo con las posibilidades que tienen, por ejemplo, con su olfato para detectar cosas.

-¿La Ley de Bienestar Animal ha influido en su trabajo, por cambio de normas o herramientas prohibidas?

Sí queha influido, sobre todo para los que basaban esa labor en el uso de las herramientas que hoy en día están prohibidas. Como el collar de ahogo, por ejemplo, que con animales super agresivos nos daban cierta seguridad. Nos garantizaba que el perro no se soltara, y así evitábamos accidentes, ya que muchos perros saben sacarse un collar normal. Con respecto a las normas, hay puntos discutibles que no los han dejado muy claros.