Jorge Canto: «Lo peor para nosotros es que se te muera un animal porque no le has podido dar una medicación»

Los veterinarios llevan unos meses alzando la voz por las consecuencias que está teniendo en su labor la nueva normativa que regula el uso de medicamentos para animales. Se trata del Real Decreto 666/23, que entró en vigor en enero de este año y que, entre otras cuestiones, modifica el proceso a seguir en cuanto a la prescripción de antibióticos, dejando en un plano secundario el criterio clínico de los facultativos, o al menos eso es lo que, en la práctica, asegura este colectivo, está ocurriendo.

La última de las movilizaciones del sector se celebró el pasado 26 de marzo en diferentes puntos de la geografía española. En la provincia de Pontevedra, veterinarios de unas 90 clínicas se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno de la capital, acto en el que estuvo presente Jorge Canto Iglesias, un veterinario que lleva más de diez años al frente de la clínica viguesa Tartaruga, junto a su socia Iria Guede Rodríguez.

FARO ha hablado con este médico gallego que ha puesto algo más de luz en las consecuencias de este nuevo marco regulador y como éste afecta no solo a su trabajo diario, sino también a sus clientes (los propietarios de las mascotas) y, sobre todo, a sus pacientes, los animales, cuya salud depende de su buen hacer profesional.

-¿Cuáles son las consecuencias de ese Real Decreto para vuestro trabajo diario?

-Se trata de una transposición de una normativa europea que se ha hecho para el control de los medicamentos y cuya aplicación aquí en España, en concreto, nos ha capado bastante la forma de trabajar. Hasta ahora, tú venías con tu perro o tu gato y nosotros lo veíamos, decidíamos el tratamiento, lo prescribíamos e incluso se lo dábamos al propietario para los días que lo necesitase. Si tiene una infección de oídos, te doy el tratamiento para siete días. Ese Real Decreto lo que hace es coartar totalmente la libertad, porque nos obliga a hacer una serie de prescripciones por ficha técnica del producto. Cuando damos un fármaco lo hacemos por criterio profesional, ya que consideras que le va a funcionar al animal. Ahora ese criterio, en ocasiones, queda en un segundo plano. Hay algunas fichas clínicas que son de los años 80 y que no se han renovado nunca. Entonces, tú sabes que un medicamento es el más efectivo y el único que funciona, pero como no aparezca en la ficha clínica, pues lo puedes administrar.

-¿Me pone un caso real?

-Por ejemplo, nosotros para las deshidrataciones de los gatos, pinchábamos semanalmente de manera subcutánea suero fisiológico, para no tener al gato ingresado con una vía puesta. El suero fisiológico para esos pacientes renales crónicos no lo podemos dar por vía subcutánea, porque la ficha clínica indica que debe ser por vía intravenosa. Y si lo hacemos como antes, ya estamos incumpliendo la ley, tal y como la han redactado. Lo que decimos es que no podemos estar atados de pies y manos sabiendo que eso es lo que va a ayudar al perro o al gato.

-¿Quién está en la diana de sus reclamaciones?

-Esa es otra de las cosas que no entendemos, que dependamos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) porque, si bien tiene sentido que los grandes animales sí puedan pertenecer a ese ministerio, nosotros teóricamente deberíamos depender de Sanidad. Además, la normativa europea solo se está aplicando de manera tan estricta en España e Italia, no así en el resto de países, y una de sus vertientes es la aplicación del sistema Presvet.

Iria Guede Rodríguez es una de las patas de la clínica Tartaruga. / FDV

-¿Puede explicar en qué consiste?

-El Presvet es un sistema informático que controla las prescripciones de antibióticos para animales, y a lo que nos obliga es a comunicar, antes de cada 15 días a una plataforma, la dosis, el tipo de medicamento que damos, y justificar por qué lo ponemos. Han tipificado en cuatro grupos los antibióticos, y los menos potentes, por decirlo de alguna manera, los puedes prescribir con signos de infección, pero has de justificarlo, y como te decía antes, esa patología en concreto que tú estás tratando ha de estar en el prospecto, porque te expones a una sanción... y son desorbitadas.

-¿De cuánto estamos hablando?

-Las multas eran de 60.000 euros para arriba, una barbaridad. Ahora dicen que las van a bajar, pero es una medida que todavía no se ha tomado. También sabemos que, de momento, no se está multando a nadie, pero los inspectores están vigilantes y pendientes de que cumplimos. Desde la Consellería nos dicen que este año, teóricamente, se va a vigilar y no va a haber sanciones, pero claro, en algún momento las va a haber, y esas multas son a cinco años vista, es decir, dentro de tres años me pueden sancionar por lo que he hecho este año.

-¿Cómo le afecta en el día a día a usted como veterinario y cómo le afecta a los propietarios de mascotas?

-En nuestro caso, nos afecta en el día a día ya que ciertas cosas que hacíamos como rutinarias, ya no las podemos hacer. También nos afecta a la hora del papeleo que tenemos que abordar. Antes daba un tratamiento, porque mi conocimiento y por experiencia sabía que con ese medicamento el perro iba a estar bien. Ahora prescribes ese fármaco, y para hacer esa receta tienes que ponerte a buscar en todos los prospectos si está indicado para esa patología, si está en la dosis adecuada..., aparte de que te quita tiempo, te frena muchas veces de no hacer lo que debes hacer. A los propietarios, esto les afecta directamente, no solo porque se le encarece todo, ya que hay ciertos antibióticos que solo puedes dar bajo cultivo, y eso sube la factura entre 30 y 70 euros, en función de lo que se pida. Pero al final, lo más trascendente para ellos es la vida de su mascota.

-Eso le iba a decir, el animal es el principal perjudicado ya que está en juego su salud...

-Claro. Le retrasa la administración del medicamento. Antes se la dabas directamente, ahora hay que esperar a los resultados del cultivo, que tardan entre cuatro o cinco días. Se supone que prevalece el criterio del facultativo, pero si aplico mi criterio e incumplo el Real Decreto, tú si quieres venir a inspeccionarme y sancionarme, me sancionas porque lo he hecho. No estoy salvaguardado, todo lo contrario. No estás respaldado por mucho que te digan. Al final, el inspector de turno, si quiere ir a la ley, te va a crujir.

Jorge Canto Iglesias es uno de los veterinarios de la clínica viguesa Tartaruga. / FDV

-¿Se le ha presentado algún caso extremo?

-Por suerte, por ahora no, pero estamos temblando. Lo que nos pasa habitualmente es que ahora, en cuanto vemos una patología, hacemos el cultivo en el momento. Le das un antibiótico, el que puedes dar de primera elección, y ya vas adelantando el cultivo para ver si va a haber un empeoramiento y poder tener así una justificación para el siguiente. Lo hacemos para prevenir que no le pase nada, porque ninguno queremos que nos pase esto. Lo peor para nosotros es que se te muera un animal, porque no le has podido dar una medicación. Todos estamos actuando un poco de esta manera, pero si vas a cumplir la norma, que sí la cumplimos, tienes que hacerlo así, no te queda otra. Antes ya me iba a un antibiótico basándome en mi criterio clínico y en la evidencia científica, porque por lógica, si el animal empeora, sabes que tiene una infección y no puedes poner su vida en juego. Pero si yo espero tres días, ese animal que no mejora con mi primer antibiótico, se va a morir.

-Y si se le presenta la duda de cumplir la ley o salvar a su paciente, ¿qué haría?

-En algún momento nos pasará, y habrá que dedicir si le damos el antibiótico que creemos que tenemos que darle, mientras esperamos el cultivo, o no lo hacemos. Al final, voy a seguir mi criterio clínico y deontológico, no voy a dejar morir a un animal. Tanto yo como el resto de mis compañeros lo tenemos claro. Pero esa no es manera de trabajar: tener que decidir bajo esa presión, sabiendo que después vas a tener que justificarlo de alguna manera si nos inspeccionan. Por eso nos quejamos. En el fondo, sabemos que en nuestra profesión, que es tan vocacional, lo último que vas a hacer, sabiendo que hay más opciones médicas para ese animal, es dejar de tomarlas. Otra cosa es que te lo faciliten o no, o que te lo imposibiliten.