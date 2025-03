Este famoso de Telecinco habría duplicado a su perro para ocultar su muerte y evitar las críticas

El mundo de los famosos es muy loco y cada día nos sorprende más el trasfondo oscuro de todo lo que ocurre en sus vidas. El último capítulo del pódcast 'Reyes del palique' tenía como invitada a Shannis que, como nos tiene acostumbrados, hablaba sin pelos en la lengua sobre muchas cosas, pero lo que realmente nos dejaba impactadas era el rumor que soltaba sobre un famoso que posiblemente habría duplicado a su mascota para evitar las críticas tras su muerte.

Duplicar a su perro para evitar las críticas

Hubo un tiempo en redes sociales en el que a todos los famosos e influencers les dio por comprarse perros y hacer contenido con ellos. Unas decisiones que generaron muchas críticas, ya que la opinión pública siempre ha castigado que se opte antes por comprar que por adoptar. A gente como a Pelayo o Violeta Mangriñán en su día se les castigó mucho por esto y quizás, por eso mismo haya una tendencia ahora de duplicar a tu perro cuando este se muere para evitar más polémicas.

Pues bien, ahora Shannis daba un paso más y aportaba un rumor al respecto que dejaba a todo el mundo helado: "Ciertos influencers que se compraron un perro (un perro caro) se les criticó mucho por comprar un perro y no adoptar. Se muere el perro, no cuentan nada, se vuelven a comprar otro igual... Le llaman de la misma forma y lo clonan para que la gente no se les volviese a echar encima y no se enterasen de que el perro se había muerto. Copiaron al perro para que la gente no supiera que el perro se había muerto y lo habían cambiado por otro".

Las redes sociales especulan

Tras estas declaraciones cuanto menos explosivas, la gente en redes sociales empezó a especular sobre de quién realmente se trataría. Muchos dicen que quizás Shannis habla de Pelayo y su exmarido, Andy Mc Dougall, ya que desde que decidieron comprar su perro Vidu siempre han sido muy criticados con este tema.

Ya sabes cómo son las redes y la sed que tiene la gente de salseo que incluso se ponían a especular analizando cada foto de su Instagram comentando cómo había cambiado el perro con los años.

¿Será uno nuevo? ¿O simplemente se trata de un cambio normal en este tipo de razas?