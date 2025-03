Los veterinarios gallegos exhiben su malestar al Gobierno central con movilizaciones en las cuatro provincias

«La profesión veterinaria pasa por un grave problema y el el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) no quiere ver la gravedad de la situación. Con el Real Decreto (RD) 666/2023 nos han cortado la libertad de prescripción. No sólo por los antibióticos, que también es importante, si no porque nos limita el poder utilizar muchos principios activos, con la pauta y forma de administración que queremos.

Por ejemplo, no podemos administrar suero fisiológico subcutáneo a pacientes renales, no podemos usar paracetamol en perros, no podemos usar gabapentina para dolor neuropático, no podemos usar buprenorfina por vía transmucosa en gatos, alopurinol en perros con Leishmania,... Y así un largo etcétera.

Este RD no sigue la legislación europea, han tomado sus recomendaciones y las han aplicado de la forma más restrictiva posible.

No puede ser que una ficha técnica, que no está actualizada ni tiene todas las indicaciones, sea un mandato irrevocable a la hora de prescribir un tratamiento. La ciencia avanza y hay muchos estudios que demuestran otras pautas más eficaces y otros usos. Mientras que en Europa, nuestros compañeros gozan de su criterio clínico para adaptar estos avances a su práctica diaria.

Se ha legislado sin hablar con los veterinarios y no se nos ha tenido en cuenta.

No han hecho caso a las alegaciones que se enviaron en su momento, mientras en Europa sí se reconoce a los veterinarios y se escucha su opinión.

Europa reconoce la legítima actividad de venta al pormenor de los tratamientos de los animales a su cargo.

Además, de esa forma es como podemos tener un mejor control de los tratamientos y de los medicamentos para que no existan excedentes, y luchar mejor contra las resistencias y proteger al medio ambiente. Recordemos que empieza a haber mercado negro de medicamentos por culpa de dicho RD y eso es lo que queremos evitar.

Hay muchas más reivindicaciones, pero en lo que nos queremos centrar es que nos devuelvan nuestro criterio clínico, que podamos adaptarnos a los avances científicos sin quedarnos en el pasado y ser capaces de tratar a nuestros pacientes con la rapidez, profesionalidad y rigor científico con la que nuestra profesión siempre se caracterizó».