Paquiño, el perro sin pata de Moaña, da un paso de gigante para hacerse con una prótesis 3D

Hace unos días, FARO se hizo eco de la historia de Paco, un podenco de 9 años que hace tres perdió una de sus patas delanteras.

Su familia, residente en la parroquia moañesa de Abelendo, lanzó una llamada de auxilio por su perro, que «sufrió una amputación tras el ataque de otro perro, y ha perdido calidad de vida; se cae, pesa mucho y el reparto del peso al desplazarse es antinatural», comentaba su dueña, Lara Gestido.

Ese llamamiento, que consistía en encontrar a alguien que pueda fabricarle una prótesis 3D adaptada a su perro, ha llegado a oídos de dos personas que se han puesto en contacto con los propietarios de Paco para echar una mano y, al menos, hacer realidad ese deseo.

«Hay un particular de Tomiño que tiene una máquina 3D. Se llama Víctor Soutullo y nos comentó que podemos utilizarla. También me llamó un profesor del policlínico de Santiago, responsable de un máster sobre esta materia, y me dijo que tienen acceso a todos los materiales del mercado, y maquinaria, como el escáner», comentó Lara, agradecida.

Será la semana que viene cuando esta familia de O Morrazo viaje a Compostela con su podenco para verse con este experto y tomarle las medidas a Paco, de cara a avanzar en el proyecto que pueda materializarse en esa prótesis canina que tanto necesita.