El veterinario de la Policía Nacional comparte cómo saber si tu perro tiene dolor o alergia: «Hay técnicas para que hable»

Si recientemente has notado que el comportamiento de tu peludo ha cambiado, que no te salude igual cuando llegas a casa o que está más apagado de lo normal, puede ser porque está sufriendo algún tipo de problema. Hay señales que pueden indicarte que algo no está bien en su salud y desde la Policía Nacional han compartido una serie de trucos para que puedas identificarlo.

Si notas que no se entusiasma tanto al verte «es muy posible que tenga dolor en caderas por artrosis o en la columna», comenta Luis García, veterinario de la Policía Nacional. Lo mejor en estos casos es que acudas a tu veterinario de confianza porque «hay técnicas para poder hacer que nuestro perro hable y que manifiesta si lo que tenía era dolor u otro problema».

Con la llegada de la primavera, al igual que ocurre con los humanos, las alergias también se disparan en los animales. Desde la benemérita también te dan consejos para comprobar si tu perro puede estar sufriendo alguna.

«En los perros, las alergias se suelen manifestar con picor de manos y picor en los oídos. Por tanto, verás bastante rascado», asegura antes de recomendar a todos los dueños de perros una visita al veterinario para conocer cuáles son las alergias «ambientales o alimentarias» que pueden afectar a tu mascota.