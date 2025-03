Una vecina de Vigo alerta de una paloma atrapada en un tejado de Vigo y nadie le hace caso

Una usuaria de Facebook publicaba, sobre las 16.30 horas de este jueves, un aviso en un grupo sobre mascotas y animales de Vigo con una foto en la que se observa cómo una paloma, aún viva, se ha quedado atrapada en un tejado de un establecimiento de la ciudad.

Concretamente, se clavó con unos pinchos que sobresalen de esa cubierta y no es capaz de volver a emprender el vuelo: «Hay una paloma atrapada en Travesía de Vigo 181, en el tejado de la panaderia Porto Panaderos, ¿alguien sabe a quien puedo llamar?».

El resto de usuarios le aportan algunas ideas que esta mujer pone en práctica, pero todas resultan infructuosas: que llame al Seprona, le dicen; «No me coge nadie»; ¿A la Policía? «Ya me cogieron y dicen que aquí eso lo lleva la Xunta, que pruebe a llamar, pero que por una paloma no van a venir».

Resignada, publica este post: «Pues nada, se morirá ahi, ya llame al centro de recuperacion de fauna salvaje, y ellos me la recogen, siempre y cuando la tenga yo en una caja, pero no la rescatan tampoco, ya no sé qué mas puedo hacer», se lamenta.