La empresa gallega que es líder mundial en obstáculos para Agility: «¿Por qué somos los mejores? Porque trabajamos más»

En plena crisis de 2008, la vida de Jaime Otero Boquete empezó a dar un giro de 180 grados. Este santiagués, vecino de Trazo, dejó su rutinario y poco gratificante mundo gracias a Anuk, un 'Jack Russell Terrier' muy inquieto que pedía a gritos explotar su vivacidad y dinamismo. Así que su dueño pasó de los simples paseos por el parque a buscarle otra motivación.

Entonces encontró el Agility, una disciplina deportiva en la que un guía dirige a un perro sobre una serie de obstáculos que librar de manera limpia y lo más exacta posible, compitiendo contra el reloj.

Jaime y su perro, compitiendo en un certamen. / Cedida

La decisión no solo benefició al peludo, sino también a su dueño quien, como buen friki reconocido, se enganchó a los entrenamientos y empezó a fabricar estructuras para afinar la preparación de Anuk de cara a los campeonatos en los que participaba.

Con ayuda de su padre, creó sus propios obstáculos en el cobertizo de su casa, que después probaba y mostraba a través de vídeos subidos a internet. Ahí empezaron a popularizarse esos productos 'feitos a man'. Llegó el momento de darle alas al negocio, así que apostó por él, no sin mucho esfuerzo e infinidad de obstáculos (de los que te pone la vida). Pero en unos años, el galpón de la casa familiar se quedó pequeño.

Desde 2016, Galican fabrica obstáculos de Agility para más de 50 países en todo el mundo desde su planta de Cerceda (A Coruña), y se ha convertido en líder a nivel internacional de este sector, todavía en crecimiento.

-¿Cuál es el origen de Galican?

-Todo empezó entre 2008 y 2009, más o menos. Tenía una perrita pequeña que se llamaba Anuk y que era muy activa, no paraba quieta. Busqué en internet actividades para hacer con perros y encontré lo del Agility. Esto también me ayudó muchísimo para nuevas amistades, salir de casa más y hacer cosas al aire libre. Y me gustó mucho. Yo soy un poco friki con todo lo que me engancha y me puse a investigar. El siguiente paso fue empezar a competir. Vi que tenía necesidades para entrenar con mi perra. Mi padre estaba en el paro, pero es un manitas, así que le pedía que me hiciera aparatos para entrenar, él los fabricaba en el galpón de su casa. Entonces yo lo probaba y subía vídeos a internet. La gente empezaró a preguntarme, y a decirme:¿me puedes hacer uno?, y se lo hacíamos. Todo evolucionó así, poquito a poco. Empezamos así de coña, haciéndole a los amigos, y entonces vi que había una necesidad en el mercado, Yo estaba bastante quemado con mi trabajo, entonces vi la oportunidad, aunque nunca pensé que iba a llegar a vivir de eso.

-¿En qué momento se dio ese cambio de hacer las cosas para allegados y conocidos a ser algo más serio?

-La empresa se fundó en 2012 y creo recordar que nos fuimos de casa de mi padre en 2016. El primer año tuvimos una facturación de unos 30.000 euros, el segundo año, 100.000, y así poco a poco. Hoy facturamos unos 4 millones de euros, y tenemos entorno a medio centenar de empleados, pero sufrimos mucho para llegar hasta aquí. No ha sido ni es nada fácil. Los primeros años trabajamos muchas horas sin cobrar.

-¿Y tuvo que hacer algún curso o especializarse en algo?

-El mundo del Agility era muy incipiente en aquel momento, ¿quién te va a enseñar de algo que nadie sabe? Tuve que hacerlo todo yo bajo mi propio criterio. A nivel empresarial aprendí, hablando mal, a base de hostias. Se trata de equivocarte, levantarte, cambiar, buscar esta manera, buscar la otra. Un empresario yo creo que nunca deja aprender. También me ayudó mucho mi anterior trabajo. Yo era técnico audiovisual en congresos, y muchos de ellos versaban sobre marketing y temas que podían servirme, así que tomé buena nota de todo lo que se decía.

Jaime Otero, propietario de Galican. / Galican

-¿Combinaba la competición con la fabricación de obstáculos?

-Al principio con Anuk, antes de crear la empresa. Después con una perrita Terrier a la que llevé al campeonato de Europa..., pero al final ves que no tienes tiempo para dedicarle a los entrenamientos, porque tenía mucho trabajo, muchos viajes. Y ese fue un momento muy frustrante en mi vida, porque no daba. Hoy, mi mujer y yo tenemos varios perros, pero son viejitos, a excepción de dos, un Border Callie y un Russell Terrier, pero es ella la que los lleva a las competiciones. Ahora soy un experto en fabricación de obstáculos, probablemente el mayor experto del mundo en fabricación de obstáculos, pero no el mejor competidor de Agility. Combinar las dos cosas es imposible, y cuando me di cuenta de eso sentí mucha frustración, porque yo, en aquel momento entrenaba para ser el mejor. Pero llegó un punto en el que dije: «No puedo».

-¿Cuál es su posicionamiento internacional a día de hoy?

-Cualquier persona que tenga un perro puede hacer Agility. Y ahí, no todo el mundo es competidor, hay mucha gente que da clases, nada más. En España vendemos, pero esta disciplina todavía es muy pequeña aquí. Al principio contaba los países en los que comercializábamos nuestros productos, luego perdí la cuenta, ¿50 países?, por ahí. Exportamos a todo el mundo porque somos los proveedores de los obstáculos de los mejores eventos y campeonatos internacionales. Cuando metimos la patita ahí, a la gente le gustó nuestro trabajo, pero fue un gran esfuerzo: supimos hacer las cosas bien, trabajamos mucho, hicimos contactos, nos movimos, anduvimos por el mundo adelante, viajando, y enseñando nuestros productos porque confiamos en ellos, mejorando esto y aquello... Llevamos ocho años siendo los los proveedores del Campeonato del Mundo, y también lo seremos este año y el próximo. Entonces, cuando estás en los mayores eventos internacionales, la gente quiere entrenar en los mismos aparatos.

-¿Se puede decir que Galican es líder mundial en su sector?

-Empresas como la nuestra hay relativamente pocas. Alguna que acaba de abrir en España, también en Hungría, un par de ellas en Inglaterra, una en Estados Unidos, en Alemania... Y siempre que me preguntan eso, lo digo muy fácil: «¿Por qué somos mejores que los demás? Porque trabajamos más». Es que es así. Yo no tengo una varita, ni soy mago, simplemente hemos trabajado más y seguimos trabajando más. Ya está.

Campeonato del mundo de Agility celebrado en 2023 en Chequia, con obstáculos de Galican. / Galican

-¿En qué se diferencian sus productos de los que comercializan otras empresas?

-Tenemos un catálogo muy amplio. Fabricamos todos los obstáculos que están en el reglamento de Agility. Con nuestras técnicas hacemos diferentes niveles, diferentes líneas, como nosotros le llamamos. Y luego, aparte, hacemos variantes para entrenar que son útiles para eso, pero no se pueden usar para competir. Además hay diferentes reglamentos según los países, así que entre colores y variaciones podemos tener unos 800 productos, de ellos unos 100 son exclusivos del reglamento Agility. Y si bien las materias primas son las mismas, lo que diferencia a nuestros productos del resto es el diseño y el nivel de detalle. También la calidad. Yo siempre digo que el lema de nuestra empresa es seguridad, porque es lo más importante, al estar en un deporte en el que está en juego la vida y la salud de un perro. Después la calidad y la innovación, en ese orden.

-¿Algún sello específicamente gallego?

-Exportamos la marca Galicia en nuestro nombre de la empresa, que además tiene un logo con los colores de la bandera. La gente nos pregunta qué es eso de 'Galican', y se sorprenden cuando le explicamos que se refiere a nuestra comunidad. Algunos clientes extranjeros insisten en hacer esdrújula la palabra, y pronuncian 'Gálican', como si fuera un término inglés.