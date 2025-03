Ropa para macotas, ¿moda o necesidad?

Seguro que todos aquellos que tienen mascotas se han enfrentado a este debate en un momento u otro, ¿ropa para perros sí o no? Pues, como tantas cosas en lo relacionado con el cuidado de animales domésticos, no siempre es blanco o negro.

La recomendación sobre el uso de ropa en perros depende de varios factores, y desde el punto de vista veterinario, no hay una respuesta única, pero hay ciertos aspectos a considerar para determinar si es apropiado o no poner ropa a cada animal.

¿Cuándo es útil la ropa para perros?

Según Francisco Rodríguez, veterinario y propietario de la clínica García Barbón existen sobre todo tres supuestos en los que es recomendable vestir a nuestros canes. En el caso de perros con poco pelo o pelo corto, como chihuahuas, galgos o el perro xoloitzcuintli «pueden beneficiarse de la ropa en climas fríos. Esto les ayuda a mantener su temperatura corporal y evitar que se enfríen demasiado». Otro de los casos que subraya en este mismo tipo de razas es ante la exposición solar. «La ropa también puede ser útil en perros con piel sensible al sol, especialmente aquellos que tienen pelajes muy cortos o colores de piel más claros. En estos casos, puede ayudar a prevenir quemaduras solares», destaca Rodríguez.

Los animales con problemas dermatológicos o heridas pueden ser otros candidatos a la vestimenta. «Si un perro tiene una lesión en la piel o sufre de picazón crónica (debido a alergias, por ejemplo), una camiseta o prenda protectora puede ayudar a evitar que se rasque o se muerda las áreas afectadas, permitiendo que sanen correctamente», apunta.

¿Cuándo se desaconseja?

Del mismo modo, existen ocasiones en los que la ropa está demás. No es necesaria en climas templados. Si tu perro tiene un pelaje denso y está adaptado al clima de la región donde vives, no debería ser necesario ponerle ropa. Los perros con un pelaje grueso como los Huskies, los Pastores Alemanes o los Labradores ya tienen una protección natural contra el frío.

Además, apunta el veterinario, puede generar incomodidad: «Algunos perros pueden sentirse incómodos al usar ropa, especialmente si no están acostumbrados o si es demasiado ajustada o no permite una movilidad adecuada. Esto puede generarles estrés y dificultarles la actividad normal».

Consejos veterinarios sobre el uso de ropa en perros

Al margen de las apreciaciones anteriores, y teniendo en cuenta que cada dueño toma la decisión que considera, Francisco Rodríguez lanza unas recomendaciones generales en caso de optar por vestir a nuestro perro.

Higiene : las prendas de ropa pueden acumular suciedad, sudor o incluso esparcir pelos y bacterias si no se lavan adecuadamente.

: las prendas de ropa pueden acumular suciedad, sudor o incluso esparcir pelos y bacterias si no se lavan adecuadamente. Comodidad ante todo : si decides ponerle ropa a tu perro, asegúrate de que sea cómoda, fácil de poner y quitar, y que no restrinja su movimiento.No debe estar demasiado apretada, y debe permitir que el perro se mueva libremente, especialmente alrededor de su cuello, hombros y patas.

: si decides ponerle ropa a tu perro, asegúrate de que sea cómoda, fácil de poner y quitar, y que no restrinja su movimiento.No debe estar demasiado apretada, y debe permitir que el perro se mueva libremente, especialmente alrededor de su cuello, hombros y patas. Observa su reacción : algunos perros toleran bien la ropa, mientras que otros no. Si notas que tu perro parece incómodo, estresado o intenta quitarse la prenda, es posible que prefiera no usarla.

: algunos perros toleran bien la ropa, mientras que otros no. Si notas que tu perro parece incómodo, estresado o intenta quitarse la prenda, es posible que prefiera no usarla. Materiales adecuados: elige materiales suaves, transpirables y que no irrite la piel del perro. Evita telas que causen demasiado calor, especialmente en perros con pelaje denso.

De este modo, parece claro que, la ropa para perros no es una necesidad para todos los perros. Debes considerar el tamaño, el pelaje, la salud y el bienestar emocional de tu perro al decidir si usar ropa es apropiado. Y si optas por usarla, asegúrate de que sea para mejorar su comodidad y no para forzarlo a algo que no le guste. Como siempre, si tienes dudas, tu veterinario puede ofrecerte recomendaciones personalizadas según las características de tu perro.