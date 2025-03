Disfrazar a tu mascota para compartir con ella el Entroido es gracioso, pero... ¿es inofensivo?

El pelaje de los perros y de los gatos les protege de las inclemencias del tiempo: les defiende del frío e, incluso, les quita el calor.

Bajo esta premisa, no les hace falta ningún tipo de ropa para salir a la calle, aunque algunos dueños cubren a sus mascotas con chubasqueros para evitar que la lluvia les moje y otros les ponen un jersey para proporcionarles más calor.

No obstante, no se deben comparar este tipo de prendas adaptadas con los disfraces, ya que algunos les dificulta la movilidad o les resultan muy incómodos.

Y es que, cada vez está más de moda disfrazar en Halloween, Carnaval o eventos puntuales a los animales de compañía pero, ¿es realmente bueno para ellos o les afecta de alguna manera?

Considerando que disfrazar por ejemplo a un perro en absoluto es una necesidad, lo primero que debemos pensar si decidimos disfrazarlo es si se presta a llevar prendas o consiente que le pongamos algo en la cabeza o en sus patas, y valorar el entorno en el que nuestra mascota va a estar disfrazada. La temperatura, si es exterior o interior si habrá mucha gente o si acudirán muchos perros...

La opinión de los expertos

Es importante pensar en el confort de la mascota. Por eso, hay que diferenciar entre ponerle un detalle a vestirle con un traje que le acabe agobiando. "Poner un disfraz a un perro es ignorar alegremente la esencia canina", explica la experta en comportamiento canina Alexandra Horowitz, autora de 'Dentro del perro: lo que el perro ve, huele y sabe' en una entrevista en The New Yorker.

La experta detalla que disfrazar al animal no es un motivo festivo para él sino que se convierte en una experiencia desconcertante. No obstante, tampoco hay que cerrarse en banda frente a esta oportunidad de disfrazarse y divertirse. La propia Horowitz admite que no siempre se convierte en algo estresante para ellos: "El perro logra algo valioso, captar nuestra atención; y, con seguridad, una ración extra de premios comestibles caninos y de caricias por parte de su humano preferido".

El veterinario Héctor Cortés, por su parte, no ve nada malo en utilizar disfraces siempre que "éstos se pueden usar sin ningún problema, pero no de forma prolongada. Es preferible que sea sólo en los días que duren las fiestas".

Preferiblemente, hay que adquirir los disfraces en tiendas especializadas en animales de compañía, tal como señala Cortés. "Lo adecuado sería que la ropa sea de algodón, porque aporta suavidad y comodidad para quien lo usa".

Los mejores complementos para los fieles amigos son los ligeros: pañuelo al cuello, pajarita, diadema, gorro... siempre y cuando veamos que el animal está cómodo.