Una veterinaria alerta sobre los huesos que nunca deberías darle a tu perro

Si tienes perros, seguro que en más de una ocasión se te ha pasado por la cabeza darle algún hueso, si no lo has hecho ya. Una práctica que parece inofensiva y con la que buscas darle una alegría a tu mascota, pero que puede acabar muy mal.

Una veterinaria ha compartido su opinión sobre darle huesos a los perros y ella no tiene claro. No recomienda darle huesos cocinados a los animales. Solo está a favor de los huesos de carácter recreativo. «Es decir, huesos muy grandes, crudos, congelados previamente», explica. La finalidad de estos huesos no pasa porque los perros se los coman; sino que los vayan mordiendo poco a poco «durante media hora máximo a la semana».

Solo recomienda los huesos a aquellos perros que siguen una dieta BARF, que consiste alimentación que les corresponde como animales carnívoros, por lo que les dan comida cruda. «Y, por tanto, el aporte de calcio lo obtiene de huesos carnosos, es decir, que tienen carne alrededor y también son crudos y congelados previamente».

«Salvo los perros que comen dieta BARF, es innecesario darles huesos», asegura.

«Si tienen ya una alimentación completa no los necesitan y tienes muchísimas otras opciones de alimentos que sí que le aportan algo y que son 100% seguras», explica. «Pueden astillarse si están cocinados y causar perforaciones, pueden atascarse en la boca, en la garganta, crear obstrucciones intestinales...»