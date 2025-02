¿Cómo certificar el pedigrí de un perro?

Sabemos que esto de los animales domésticos no va de razas. No son un objeto que tiene más o menos valor en función de su marca. De hecho, la adopción sin condiciones y con compromiso siempre será la mejor opción. Llevar un perro, un gato o cualquier otra mascota a nuestro hogar, convirtiéndolo también en el suyo por pleno derecho, es un acto de amor y responsabilidad indistintamente del pedigrí con el que cuente.

Esto no significa que no exista el derecho a conocer todos los detalles alrededor de tu mascota. Y sobre todo, cuidarnos de que no nos den gato por liebre.

Entra aquí en juego cómo acreditar que un animal cuenta con pedigrí. El primer paso es comprender a qué se refiere el término. Tal y como explica el veterinario Francisco Rodríguez, veterinario propietario de la clínica García Barbón, responde a la ascendencia y linaje del animal, es decir, que pertenece a una raza específica y que sus ancestros también son de la misma raza.

Para certificar la pureza o pedigrí de un perro, es necesario que el animal esté registrado en una organización canina oficial, como la RSCE en España o la FCI a nivel mundial. El proceso incluye el registro de los padres del cachorro y la verificación de su ascendencia. El certificado de pedigrí proporciona información detallada sobre la genealogía del perro. En caso de que el perro no tenga un pedigrí oficial, existen pruebas de ADN que pueden ofrecer información sobre su composición genética, aunque no certifican un pedigrí oficial.