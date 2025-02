Si le das esto de comer a tu perro, quizá estés poniendo en riesgo su vida

Las mascotas son, por pleno derecho, uno más en la familia. Quizá por esto, cada vez se cuida más su alimentación, buscando aquella comida que mejor se adecua a sus necesidades y pensando también en sus gustos.

En ese afán por darles lo mejor, en ocasiones se incluye en su dieta alimentos propios de persona, y, aunque algunos pueden ser del agrado de perros o gatos, no son del todo recomendados para su salud.

Muchas veces asumimos que los animales entienden los sabores como nosotros. En este sentido, Francisco Rodríguez, veterinario y propietario de la clínica García Barbón, explica que Los animales no tienen las mismas preferencias ni las mismas necesidades gustativas que los humanos, por lo que el hecho de que un alimento sea de pollo, buey, atún o salmón no es solo cuestión de sabor para ellos, aunque pueden tener preferencias por ciertos sabores. El ingrediente principal (como pollo o salmón) influye más en la fuente de proteínas y ácidos grasos que en una diferencia "de sabor" significativa. Por ejemplo, el salmón es rico en ácidos grasos omega-3, lo que es beneficioso para la piel y el pelaje, pero no todos los animales reaccionan igual a estos ingredientes.

«Mi perro come lo mismo que yo»

Sobre ofrecer alimento de persona a los animales, Rodríguez señala que «algunos alimentos humanos pueden ser perjudiciales para los animales, pero sobre todo por las cantidades que se les suelen dar». Entre ellos destaca, por ejemplo, el chocolate «una tableta para un perro de 5 kilos puede resultar tóxico y peligroso». Además, si bien alimentos caseros, como arroz o pollo cocido «pueden ser adecuados para animales en situaciones específicas, no deben constituir la dieta principal, ya que no ofrecen un balance completo de nutrientes», subraya.

Por lo tanto, la mejor opción pasa por escoger alimentos formulados específicamente para cada especie.