Carmen Lomana confirma su relación con este exjugador del Deportivo de La Coruña: «Una historia de amor muy bonita»

Carmen Lomana se ha lanzado al mundo de la escritura y se ha animado a publicar sus memorias. La socialité ha sacado a la luz 'Carmen Lomana. Pasión por la vida', un libro en el que relata algunos de los episodios más importantes de su vida.

«Este es mi libro más personal, una confesión en voz alta para quienes, a lo largo de los años, me lo han pedido. Es un ejercicio de honestidad conmigo misma. Un volver la vista atrás para contemplar todo cuanto me ha sucedido», confiesa.

«He disfrutado la vida en primera clase. Solo los intelectuales me interesan, con su debate sosegado y fundamentado sobre las cosas importantes. Ahora estoy en una etapa muy tranquila pero rica en vivencias. En realidad, nunca he tenido una agenda tan llena. Disfruto de este momento lleno de compromisos y, aunque también he decidido continuar más ligera de equipaje, seguiré lomaneando y, por supuesto, viviendo».

«Mi primer amor importante fue Rodrigo, que estudiaba medicina y era futbolista profesional. Había jugado en las juventudes del Real Madrid, en el Rayo Vallecano y finalmente en el Deportivo de La Coruña», cuenta en su obra.

«Con Rodri viví una historia de amor muy bonita. Duró tiempo. Nos llevábamos siete años. Lo suficiente para gustarle y que a mí él me pareciese estupendo. Con él tuve mi primer momento de intimidad con un chico. Yo me derretía por él».