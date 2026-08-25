María Castro pide ayuda por un problema de lactancia: «Sudo frío y tengo ganas de vomitar; es un dolor muy estremecedor»

María Castro ha recurrido a sus redes sociales para compartir el complicado momento que atraviesa con la lactancia de Emma, la menor de sus tres hijas. La actriz viguesa ha publicado un vídeo en Instagram en el que explica el problema que sufre y pide ayuda a otras mujeres que hayan podido pasar por una situación similar. Su intención, deja claro desde el principio, no es abrir un debate sobre su decisión de seguir dando el pecho: «No busco juicio… solo ayuda!», escribe junto a la publicación.

Emma tiene actualmente dos años y cuatro meses y, según relata Castro, hasta ahora ambas habían mantenido la lactancia sin grandes dificultades. Sin embargo, en los últimos días la intérprete ha sufrido una herida que no consigue cicatrizar porque vuelve a abrirse con cada toma. «Se me ha abierto el pezón; tengo un agujero, como si fuera una mordida de perro, entre el pezón y la areola»

La actriz explica que, a esta edad, su hija tiene ya mucha fuerza de succión y considera que el aumento de las tomas durante el verano puede haber contribuido a que apareciese la lesión. Castro describe una herida similar a «un desgarro con forma de agujero, y cuando mama, veo el planetario entero», se lamenta la actriz y relata ese momento de amamantar como una experiencia «muy dolorosa».

El sufrimiento llega a provocarle sudores fríos y náuseas durante las tomas. «Sudo frío, tengo ganas de vomitar porque es un dolor muy estremecedor». La viguesa reconoce que la situación se está haciendo difícil de soportar porque la herida no dispone del tiempo suficiente para cerrarse antes de que su hija vuelva a pedir el pecho.

No quiere que una herida decida el final de la lactancia

Pese al dolor, María Castro explica que no quiere poner fin a la lactancia únicamente por este problema físico. Su deseo es que el destete llegue cuando tanto ella como Emma estén preparadas y no como consecuencia de una lesión que espera poder solucionar: «Quiero suspenderla cuando queramos las dos y pensaba que no era el momento».

La alternativa de darle únicamente del otro pecho tampoco le está funcionando. Según cuenta, al concentrar todas las tomas en un solo lado termina sufriendo acumulación de leche y más molestias, por lo que busca alguna solución que permita que la herida cicatrice sin tener que interrumpir definitivamente la lactancia.

No es, además, la primera vez que Castro atraviesa una experiencia semejante. Ya sufrió un episodio doloroso durante la lactancia de Olivia, su segunda hija, y recuerda que entonces no consiguió resolverlo como le habría gustado. Precisamente por ello ha decidido esta vez compartir públicamente la situación y preguntar a sus seguidores si alguna madre ha pasado por algo parecido.

La actriz insiste especialmente en una cuestión: no busca opiniones sobre si Emma es demasiado mayor para seguir tomando el pecho. Castro defiende que la duración de la lactancia pertenece al ámbito de decisión de cada familia y reclama que el foco se ponga exclusivamente en encontrar una solución para la herida.

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Con este vídeo, la intérprete viguesa vuelve a mostrar una faceta de la maternidad que ha abordado en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales, donde suele hablar con naturalidad de la crianza, los embarazos y las dificultades relacionadas con la lactancia.