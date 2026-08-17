El espectacular jardín de Marta Ortega en Galicia fotografiado por Annie Leibovitz

Vogue España publica una entrevista con Marta Ortega como nunca antes la habíamos visto. La presidenta no ejecutiva del grupo Inditex abre las puertas de la oficina de Arteixo y del impresionante jardín de su casa en A Coruña para la revista y la cámara de la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz.

En esta entrevista para el número de septiembre —que saldrá a la venta el día 18 del próximo mes—, Ortega muestra un perfil cercano y personal mientras reflexiona sobre el futuro del grupo, su visión de la moda y el papel de su familia en su vida profesional.

Además, la entrevista profundiza en el vínculo de la empresaria con A Coruña y Arteixo; así como en su relación con la fotografía a través de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP). Durante el reportaje publicado por Vogue intervienen figuras como el diseñador John Galliano, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, el fotógrafo David Sims, la modelo Linda Evangelista o su marido y director de comunicación de Zara, Carlos Torretta, entre otros.

El perfil más familiar de Marta Ortega

Si algo llama la atención de este reportaje es lo abierta y cercana que se muestra Marta Ortega a la hora de hablar sobre su familia en distintos momentos. Uno de los destacados es ver cómo la empresaria y su marido se describen el uno al otro: «Es una enciclopedia con patas», dice Ortega sobre Torretta. Él, por su parte, habla de la influencia de la gallega en su vida: «Somos el yin y el yang… Yo hablo muchísimo, ella habla menos. Ella es hiper organizada y yo soy más caótico. Sé que la debo sacar de quicio un millón de veces al día, pero al final creo que hacemos muy buen equipo. A mí me viene francamente bien tener a alguien como ella a mi lado que me lleve por el buen camino».

Ortega ha aprovechado para hablar de la admiración que siente por su abuela materna. «Seguramente sea la persona que más me ha marcado en la vida. Crió a ocho hijos. Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba; lo único que le interesaba era que las personas fueran trabajadoras y honradas», comenta para Vogue.

También ha hablado de su padre, Amancio Ortega, y qué visión tiene de la idea de seguir sus pasos: «Para mí es un motivo de orgullo. No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás». A su vez explica que se encuentra «en un gran momento vital» y que su situación laboral actual le permite estar cerca de los suyos: «No solo de mis hijos, sino de toda mi familia, que me ayuda una barbaridad»

El espectacular jardín de Marta Ortega en A Coruña

Si el perfil que muestra Ortega sorprende, también lo hace —y mucho—, el impresionate jardín de su casa en A Coruña. Un bosque en la ciudad diseñado por el inglés Tom Stuart-Smith y capturado por la lente de Leibovitz.

Stuart-Smith es arquitecto paisajista y diseñador de jardines, nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés) en 2023 por sus servicios al diseño paisajístico. Desde 1984, ha diseñado numerosos jardines privados y públicos de gran envergadura en la campiña inglesa, así como jardines urbanos más pequeños, además de proyectos en el extranjero repartidos por toda Europa, la India, Estados Unidos y el Caribe. Entre sus obras más destacadas se encuentran Broughton Grange en Oxfordshire, Mount St John en Yorkshire, Fort Belvedere en el Windsor Great Park y un jardín en el Castillo de Windsor, encargado por la Casa Real con motivo del Jubileo de Oro de la Reina Isabel. En 2021, la revista House & Garden lo incluyó en su lista de los 50 mejores diseñadores de jardines del Reino Unido.

Los jardines de la casa de Ortega Pérez, diseñados por el aclamado arquitecto paisajista y diseñador de jardines inglés Tom Stuart Smith. / Fotografía de Annie Leibovitz para Vogue

Podemos decir que el resultado hace justicia a las credenciales. Como se ve en la imagen con la que Vogue abre su pieza —la misma que esta noticia—, Ortega parece encontrarse en lo profundo de un bosque. Una escena natural idílica y propia de un territorio remoto sin salir de su casa.

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En la otra foto que tenemos vemos unos árboles imponentes que rodean una fuente y que nos llevan a pensar en los terrenos propios de las manor houses inglesas, una escena que parece sacada de una película del estiloOrgullo y Prejuicio, pero sin romper del todo con la estética propia de un pazo gallego.