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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer: la pareja confirma su boda con una fotografía en Instagram
El jugador portugués y la influencer española anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común
Carlos Merenciano
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente hispano-argentina Georgina Rodríguez se han casado, según refleja la fotografía que han publicado ambos este martes en la red social Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas y el texto "C❤️G".
Esta boda era muy esperada por sus seguidores, que llegaron a acudir a cientos a la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.
Hace unas semanas, se rumoreó también que la boda iba a ser en el área metropolitana de Lisboa.
Cristiano y 'Gio' anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común.
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Fuente: El Periódico
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