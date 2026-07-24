De las fiestas en Ibiza de Ferran al turismo por Pekín de Pedri: los campeones del mundo disfrutan de sus vacaciones

Después de meses de concentración y presión para finalmente conquistar el Mundial 2026, los jugadores de la selección española han cambiado el césped por las playas y los reencuentros familiares. Según establece la normativa de la FIFA, los futbolistas tienen derecho a disfrutar de un mínimo de 21 días consecutivos de descanso una vez concluida su participación en el campeonato. Mientras algunos han optado por el lujo y las aguas de Ibiza, otros han regresado a casa para celebrar el título con sus vecinos o han puesto rumbo a destinos lejanos como China. Así están siendo las vacaciones de los campeones del mundo.

Lujo en Ibiza

Los primeros en dejarse ver han sido Ferran Torres y Marcos Llorente que, como no podía ser de otra manera, han escogido Ibiza para desconectar del bullicio tras la victoria. El pasado miércoles, los dos futbolistas protagonizaron uno de los momentos más comentados cuando acudieron al conocido restaurante Casa Jondal y, como han compartido los presentes en redes sociales, fueron recibidos con una gran ovación por parte de los clientes y trabajadores del establecimiento. Durante su visita al restaurante, los futbolistas de la selección española disfrutaron de una comida frente al mar. El jugador del Atlético de Madrid compartió más tarde en su perfil de Instagram una imagen desde el establecimiento junto al delantero azulgrana y otra fotografía con dos botellas de vino frente al mar.

Marcos Llorente y Ferran Torres en Ibiza / INSTAGRAM

Un día más tarde, los deportistas, esta vez también junto a Marc Pubill, alquilaron un lujoso yate de 30 metros de eslora con capacidad para albergar hasta 12 pasajeros. Durante su trayecto por las aguas turquesas de Ibiza, los jugadores aprovecharon para darse baños en alta mar y disfrutar de un paseo con motos de agua. Además, aprovecharon para beber una botella de Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru, uno de los vinos más exclusivos del mundo de origen francés con una producción extremadamente limitada. El precio de una botella puede situarse entre los 18.000 y los 28.000 euros.

Noches de fiesta

Poco después, Lamine Yamal también dejó rastro en las redes sociales de su paso por la isla pitiusa. Él mismo compartió una imagen en sus redes sociales donde solamente dejaba ver una gorra e indicaba su ubicación. El joven de 19 años se encuentra junto a uno de sus grandes amigos, Sohaib, que ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que se les ve a los dos cenando en la residencia Toy Room, en Lío Ibiza, una de las fiestas más exclusivas de la isla que se celebra todos los miércoles por la noche durante la temporada de verano.

En la misma isla se encuentra Mikel Oyarzabal, aunque no está junto a sus otros compañeros. El delantero de la Real Sociedad se ha dejado ver en uno de los puertos deportivos de Ibiza, donde se encontró con algunos aficionados y accedió a fotografiarse con ellos.

Lamine Yamal en Ibiza / INSTAGRAM

Desconexión en China

Por su parte, según él mismo ha enseñado en su cuenta de Instagram, Pedri González ha viajado hasta China junto a su familia para desconectar en sus vacaciones. Este jueves, el jugador publicó en sus redes sociales que se encontraba en Pekín disfrutando de un plato de cochinillo. Por el momento, el futbolista no ha mostrado con quién ha viajado hasta la capital de China.

La primera aparición pública de Borja Iglesias tras el mundial fue el jueves en Santiago de Compostela, durante el festival O Son do Camiño, sobre el escenario junto al rapero Kase O. Un encuentro que se produce después de que el futbolista se atreviera con unos versos del tema 'Cantando', de Violadores del Verso, durante la celebración de la victoria del Mundial en la plaza Cibeles de Madrid.

Vuelta a casa

A su vez, Fabián Ruiz y Gavi han vuelto a casa para celebrar la victoria junto a sus seres queridos. Los dos futbolistas, que son del mismo pueblo, la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, aparecieron juntos un día después de la celebración madrileña para recibir un homenaje por parte de sus vecinos. Los futbolistas sevillanos aparecieron en la Plaza de Andalucía y firmaron el Libro de Honor del Ayuntamiento de su pueblo. Además, los vecinos les hicieron entrega de un peculiar regalo. Los dos jugadores se pesaron delante de todo el pueblo y recibieron kilos de tomate según su peso, 85 kilos a Fabián Ruiz y 68,5 kilos a Gavi, por parte de la Asociación de Productores del Tomate de Los Palacios.

Noticias relacionadas

También ha decidido irse a casa Mikel Merino, que salió al balcón del Palacio de Navarra, de Pamplona, para celebrar la victoria junto a sus vecinos. Sin embargo, aunque algunos han compartido sus planes en redes sociales, la mayoría de internacionales han preferido mantener un perfil bajo mientras disfrutan de los primeros días tras levantar el trofeo más importante del fútbol.