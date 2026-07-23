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La hija pequeña de Angelina Jolie y Brad Pitt también pide eliminar el apellido de su padre

La decisión de Vivienne Marcheline Jolie sigue los pasos de sus hermanos Shiloh, Maddox y Zahara, quienes también han modificado su nombre

Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox y Knox, en el estreno de 'Eternals' en Londres en 2021.

Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox y Knox, en el estreno de 'Eternals' en Londres en 2021. / REUTERS

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Laura Nuel

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron durante años la pareja perfecta de Hollywood y una de las más populares de la industria del entretenimiento. Sin embargo, ‘Brangelina’ llegó a su fin cuando, en 2016, la actriz solicitó el divorcio, que se formalizó en 2024 tras casi una década de batallas legales. Desde entonces, los hijos del matrimonio han ido eliminando el apellido paterno de sus nombres.

La pareja tiene seis hijos, y cinco de ellos han decidido dejar de utilizar el apellido ‘Pitt’, algunos de manera legal y otros públicamente. Vivienne (2008), la hija más joven de la expareja, que cumplió la mayoría de edad en julio, ha solicitado eliminar legalmente el apellido de su padre. Según ha informado el medio ‘People’, en la solicitud alegó que se trata de un motivo “personal”.

Vivienne no es la única hija del matrimonio que ha pedido eliminar el apellido paterno de su nombre. La primera en pedir el cambio de nombre fue Shiloh (2006), la primera hija biológica de la expareja, cuya petición fue aprobada en 2024. A ella le siguieron Maddox (adoptado en 2002) y Zahara (adoptada en 2005), los cuales presentaron la solicitud para quitarse el apellido de manera legal en abril de 2026 y aún están pendientes de resolución. Por su parte, Knox (2008), el hermano mellizo de Vivienne, también ha dejado de utilizar públicamente el apellido de su padre.

De esta manera, Shiloh ha pasado a llamarse Shiloh Jolie; Zahara y Maddox, cuyas audiencias están programadas para septiembre, quieren convertirse en Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie; y Vivienne quiere adoptar el nombre de Vivienne Marcheline Jolie, una petición que se resolverá en noviembre.

El único hijo que sigue utilizando el apellido compuesto ‘Jolie-Pitt’ es Pax (adoptado en 2007), aunque en el pasado ha sido crítico con su padre. En 2023, se hizo pública una declaración que compartió en su cuenta privada de Instagram por el Día del Padre en 2020, en la que cargaba duramente contra el actor: “Feliz Día del Padre a este imbécil de primera. Una y otra vez demuestras que eres una persona terrible y despreciable. No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos más pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo”.

Según ha revelado ‘People’, una fuente cercana a la actriz ha asegurado que “si la gente supiera toda la verdad, tendría más empatía por los hijos y los respetaría”, y ha añadido que el hecho de que “no estén hablando mal o compartiendo detalles públicamente solo demuestra su decencia”. La misma fuente también ha afirmado que la actriz “no está luchando ni está enfadada, solo quiere que todos sanen”.

El origen de la fractura familiar

En 2022, salieron a la luz informes del FBI y documentos judiciales que confirmaban que Jolie había presentado una demanda contra Pitt en la que relataba que el actor la había agredido física y verbalmente, mientras estaba bajo los efectos del alcohol, tanto a ella como a algunos de sus hijos durante un vuelo en avión privado en 2016.

En estos documentos, la actriz acusaba a su exmarido de haberla agarrado por la cabeza y de haber atacado a dos de los hijos que viajaban en el avión. Además, también se detallaba que el actor había vertido alcohol sobre ellos y había empujado a Jolie contra la pared del baño. Este altercado motivó la petición de divorcio por parte de la actriz pocos días después.

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Brad Pitt negó todas las acusaciones y las investigaciones llevadas a cabo por el FBI finalizaron sin que se presentaran cargos penales contra él. No obstante, la relación entre el actor y sus hijos se ha ido deteriorando cada vez más con el paso de los años.

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Fuente: El Periódico

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