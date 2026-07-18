Luck Ra: «Hay un gran tema que hicimos borrachos y desnudos, sentíamos que teníamos que desnudar el alma y todo»

Luck Ra regresó este fin de semana a Pontevedra para actuar por segundo año consecutivo en el festival BigSound. Antes de subirse a reventar el escenario con la buena vibra que le caracteriza, el cantante argentino, intérprete del éxito La Morocha, habló con FARO en una entrevista en exclusiva en la que se pronunció sobre futuros proyectos, la gastronomía gallega, dio pistas sobre próximas colaboraciones y hasta desveló una curiosa historia escondida detrás de una de sus canciones.

Concierto de Luck Ra / Jose Antepazo

Bienvenido Luck Ra. Actúa en el BigSound en Pontevedra por segundo año consecutivo.

Así es, estoy muy manija (entusiasmado). La verdad que siempre que me preguntan lo digo, y cuando no también: España ya es a esta altura como mi segunda casa, así que obviamente es un placer estar acá en España y por estos lados.

A lo mejor le vemos repetir en la próxima edición.

Por favor, que siempre que estoy acá la paso excelente.

¿Tiene algún ritual antes de salir al escenario?

Me tomo un vasito, hacemos un brindis todos los muchachos y salimos con toda.

¿Cuál siente que es la canción que más disfruta el público?

Yo creo que, sacando La Morocha, uno que también se disfruta mucho es Hola Perdida, que también es de mis favoritos.

Voy a colaborar con una leyenda de México mujer Luck Ra — Cantante argentino internacional

La Morocha fue un éxito absoluto, pero ¿qué canción es especial para usted?

A mí me encanta cantar también todas las versiones que tengo. Por ejemplo, la de Un siglo sin ti con Chayanne, la de Suavemente con Elvis Crespo, y las futuras colaboraciones que todavía no salieron y que van a salir, también me va a encantar cantarlas.

¿Puede dar alguna pista?

Es una leyenda de México mujer, hasta ahí no más puedo adelantar.

Acaba de nombrar su colaboración con Chayanne. Precisamente, este año va a actuar en los conciertos de Castrelos, en Vigo. A lo mejor le podríamos ver como artista invitado...

Ya le voy a mandar un mensaje al primo, así que si estoy libre y el primo quiere, que ya nos hemos cruzado en Argentina también, obviamente que ahí estaremos.

¿Hay alguna canción que esconda una anécdota personal que se pueda contar?

Hay un tema de todos los que van a sonar ahora en este festival que lo hicimos muy borrachos y desnudos de lo borrachos que estábamos. Y es un gran tema, pero en ese momento sentíamos con mi productor que teníamos que desnudar el alma, el cuerpo y todo. Así que sí, lo hicimos en pelotas ese tema.

Se desnudaron literalmente.

Sí, totalmente, total a mi mejor amigo ya lo conozco.

¿Cuál es ese tema?

No puedo decirlo, es un misterio, prefiero que se quede en el misterio.

Con Lola Índigo lanzó Por el ex no se llora, ¿le veremos colaboraciones con más cantantes españoles?

Obvio, estamos juntando las figuritas ahora. Ya hemos colaborado con Abraham Mateo y con Lola Índigo, que los dos son unos genios totales. Estoy muy agradecido, así que vamos por más.

Abraham Mateo también viene este año a Castrelos, reserve las fechas.

Sí, después mostrame qué día que tengo que ir. Acordate que yo vivo a 11.000 kilómetros.

A lo mejor el año que viene tendremos un concierto suyo propio.

Obvio que sí, obvio que sí.

Si pudiese escoger, ¿con qué artista español le haría especial ilusión colaborar?

Yo de chico he escuchado mucho Héroes del Silencio, así que me encantaría hacer alguna versión cuarteto con Bunbury. Aunque no sea conmigo me encanta.

¿Ha podido disfrutar de la gastronomía y del paisaje gallego?

Obvio. Ya a esta altura me estoy convirtiendo en un jamón ibérico. Si me llegan a masticar, debo tener ese sabor ya.

Además del jamón, ¿qué productos destacaría?

Yo soy mucho de los clásicos. Mi abuela también era española, así que comía mucha paella, entonces cada vez que vengo para acá y puedo la pruebo. Todo es muy rico por acá.

Hoy somos amigos, pero este domingo seremos rivales.

El domingo seremos rivales, no enemigos. Que gane el mejor.