María Corina Machado, de boda en Vigo

La ciudad de Vigo protagonizó el pasado fin de semana uno de los eventos familiares más importantes del año de Venezuela: la boda de Ricardo Sosa, hijo de la líder opositora venezolana María Corina Machado. El enlace se celebró el pasado sábado en el exclusivo Pazo dos Escudos de Alcabre, un lujoso hotel de cinco estrellas ubicado junto a la playa, en una ceremonia que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad que contó con la presencia de la activista y política venezolana que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025.

Machado compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales acompañado de una foto con su hijo agradeciéndole a Dios por poder acompañarlo en «este día y bendiciendo a la nueva pareja», que ha sido recogido en un reportaje por la revista «Hola». En su mensaje, la política pone de manifiesto la importancia de esta jornada para ella y su familia.

«Hoy, cuando pedimos al Señor fuerza y consuelo para todos los venezolanos, le agradezco en el alma por permitirme acompañarte en el día más importante de tu vida, mi niño. Gracias por bendecirnos con una nueva hija que no solo comparte tu fe y tus valores, sino también tu profundo amor por Venezuela, a donde sé que regresaremos muy pronto. Que Dios los bendiga y los proteja siempre en esta travesía que hoy emprenden juntos, tu mamá».

La líder opositora expresó también su sentido recuerdo para todos los venezolanos, ya que el enlace nupcial de su hijo se produce en un momento muy complicada para el país caribeño, que el pasado 24 de junio sufrió un fuerte terremoto que dejó cerca de 5.000 muertes y una enorme desolación. Pese a ello, la boda de su hijo ha generado diversas críticas a través de las redes sociales de sus propios compatriotas, que no veían apropiado el momento para este tipo de celebración.

«Sé que sienten que se terminan los días en los que todo el mundo mira hacia Venezuela, y que ahora viene lo más duro: el silencio, el polvo, la espera. Y sé que muchos temen que también nosotros los abandonemos, que el país olvide cuando se apaguen las cámaras. Quiero que sepan esto: no los abandonaremos nunca», prometió Machado.