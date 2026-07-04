O Ribeiro estrena «majestades»

Más de 200 personas asistieron a la gala de los XV Premios D.O. Ribeiro celebrados en el Auditorio Mar de Vigo el jueves, escenario elegido por el Consejo Regulador para llevar la esencia del Ribeiro a nuevos escenarios y acercar su cultura vitivinícola. Así lo afirmó su presidenta, Concha Iglesias, recordando que los galardones pretenden reconocer a todas las personas y entidades que “contribuyen a hacer más grande nuestra denominación”. Durante la gala se dieron a conocer los vinos premiados en la Cata Oficial. Sus nuevas «majestades» son Cordón de Santo André 2025, de Gumersindo Diéguez Collarte, Mellor Viño Branco Colleiteiros; Casal de Paula 2025, de Emilio Docampo Diéguez, Mellor Viño Branco Adegas, y Tarabelo 2024, de Arco da Vella A Adega de Eladio, Mellor Tinto.

La gala de los XV Premios D.O. Ribeiro puso fin a la Semana do Ribeiro celebrada en Vigo, que incluyó un Túnel de Vinos con más de 50 referencias, y catas guiadas dirigidas por sumilleres y catadores expertos.

Iglesias aprovechó su intervención para destacar algunas de las principales preocupaciones del sector, como la pérdida de rentabilidad de la viticultura, “que dificulta el relevo generacional y favorece el abandono de viñedos”, y para hablar de los desafíos derivados del cambio climático, “que exigen una mayor formación y adaptación por parte de viticultores y bodegas” y de la necesidad de “mantener nuestro compromiso con el fortalecimiento de la visibilidad de Ribeiro en los mercados nacional e internacional, apostando por la calidad, las variedades autóctonas y el consenso”.

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La ceremonia incluyó además un reconocimiento especial a José Peñín, nombrado Persoeiro de Honra, así como los galardonados de este año: la sumiller y formadora Manuela Romeralo,el viticultor Ramón Senra Pereiras, la Asociación Gallega de Sumilleres (AGASU), la Guía Paadín, así como los establecimientos vigueses Detapaencepa, AVeleira Viños y El Capitán.